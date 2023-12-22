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Ciência

Paratethys, o maior lago que já existiu na Terra, ia da Suíça até o Irã

O avô dos atuais mares Negro e Cáspio foi lar de baleias com apenas 3 metros, e continha dez vezes mais água que todos os lagos da Terra atual somados.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 dez 2023, 16h39
Costa do Mar Negro na Crimeia
 (Foto: Александр Свинарчук/Wikimedia Commons)
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Paratethys, o maior lago que já existiu na Terra, ia da Suíça até o Irã Priorizar nos meus resultados Google

Há 11,6 milhões de anos, no final de uma época chamada Mioceno, a Terra já era, em linhas gerais, um planeta muito parecido com o atual. Não existiam elefantes ou rinocerontes como você os conhece, mas já havia mamíferos claramente reconhecíveis como antepassados deles.

Os continentes tampouco tinham os exatos contornos atuais. O Himalaia, os Alpes e os Andes estavam todos se formando. A Espanha estava conectada a Marrocos por um arquipélago. A Índia ainda estava se encaixando na Ásia. Mas você já encontraria o Brasil no mapa sem dificuldades (mate a curiosidade neste site aqui em que você pode passear pelo globo em diferentes eras geológicas).

Uma das diferenças fundamentais é que boa parte do Leste Europeu e da Ásia Central não existiam: uma região 10% maior que o atual Mar Mediterrâneo, compreendida entre atuais territórios da Suíça e do Irã, estava submersa no maior lago já encontrado no registro geológico, chamado Paratethys.

Dá só uma olhada:

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Mapa localização do Lago Parathethys
(Ilustração: Camila Leite/Superinteressante)

Paratethys passou aproximadamente 5 milhões de anos entre 11,6 milhões e 7 milhões de anos atrás isolado dos outros corpos d’água da Terra. Isso permitiu a evolução de uma fauna aquática única e adequada às dimensões locais, que incluía algumas das menores baleias já encontradas por paleontólogos (como a Cetotherium riabinini, que tinha “só” 3 m de comprimento).

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Quando Paratethys desapareceu, deixou dois descendentes famosos. O Mar Negro não chega a ser um lago: ele se conecta ao Mediterrâneo por uma finíssima faixa de água na Turquia, o Estreito de Bósforo. Já o Mar Cáspio não tem qualquer contato com outras massas de água salgada e por isso, é considerado o maior lago do mundo atual.

A existência de Paratethys foi um tanto instável. Em períodos de seca exacerbada, o lago era tão raso que perdia cerca de um terço de seu volume em água e 70% de sua superfície. Os mares Negro e Cáspio atuais correspondem mais ou menos aos trechos mais fundos de Paratethys, que não desapareciam completamente em ocasiões como essa.

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Paratethys começou a se formar há 34 milhões de anos, como um rabicho de uma massa de água maior chamada Tethys, que depois daria origem ao Oceano Índico. Daí o nome. O prefixo grego para- significa algo como “ao lado de” ou “próximo a”. Ou seja: o mar de Paratethys é, ao pé da letra, o mar próximo a Tethys.

(Vamos para uma pitada extra de curiosidade etimológica: Tethys é o nome da divindade grega da água doce. Na complexa árvore genealógica da mitologia, trata-se de uma titânide, irmã e esposa do titã Oceano, e filha de Urano e Gaia que correspondem ao céu e a terra, respectivamente.)

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Com as idas e vindas da deriva continental, montanhas recém-formadas no centro da Europa isolaram Paratethys dos demais mares e oceanos e formaram essa massa isolada, cuja salinidade era extrema em alguns trechos: algo entre 12% e 14%. Para fins de comparação, a salinidade média da água marinha é algo entre 3,5% e 5%. O Mar Morto alcança 35%.

No auge de sua extensão, um momento que durou de sua formação até 9,7 milhões de anos atrás, Paratethys conteve mais de dez vezes a quantidade de água de todos os lagos da Terra atual somados. Eram, ao todo, 1,77 milhão de quilômetros cúbicos de líquido. Em capítulos mais sofridos existência do lago, porém, sua profundidade chegou a diminuir 250 metros. Esse grande mar interior cessou de existir quando se conectou ao mar Egeu, nos arredores da Grécia.

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Um dos trabalhos mais detalhados já realizados sobre Paratethys, em que baseamos este texto, teve participação de Dan Palcu, um pesquisador romeno que fazia pós-doutorado no Instituto Oceanográfico (IO) da USP. Ele está disponível no periódico especializado Scientific Reports, do grupo Nature, e foi assunto de um ótimo texto na revista Pesquisa Fapesp. Para os que ainda estiverem curiosos, vale a leitura.

 

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Geologia
lago
oceano
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