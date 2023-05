Peixes conseguem detectar sinais de medo

Com apenas 5 cm, o peixe-zebra vive nos rios da Índia – e também é cultivado em várias partes do mundo para servir como animal ornamental, em aquários.

Ele tem um cérebro minúsculo, com 100 mil neurônios (as formigas têm 250 mil, e as abelhas 1 milhão). Mas também é capaz de pelo menos uma emoção: o medo.

Isso foi comprovado por cientistas de quatro países, que submeteram peixes-zebra a uma série de testes(1). Primeiro eles coletaram um feromônio chamado schreckstoff, que esses animais secretam quando estão feridos.

Aí despejaram uma quantidade bem pequena num aquário com um peixe-zebra. Ele começou a nadar agitadamente, como se estivesse sendo ameaçado. Mas o incrível veio em seguida. Os cientistas gravaram a cena, e exibiram o vídeo para mais dois aquários.

O primeiro tinha peixes-zebra comuns. O outro, uma versão geneticamente alterada para não produzir ocitocina (o mesmo hormônio presente em humanos).

Ao ver o vídeo, os peixes normais assumiram um comportamento assustado – mas os outros, que não produziam ocitocina, ficaram indiferentes.

Ou seja, ela estava envolvida na transmissão do medo. Em humanos, a ocitocina tem o efeito oposto: gera a sensação de afeto.

