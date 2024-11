Pergunta de R$ 100 mil: qual o animal mais barulhento do mundo?

“Capaz de atingir 230 decibéis (dB), qual é o animal mais barulhento do mundo?”. Essa foi a pergunta do quadro “Quem quer ser um milionário”, atração do programa Domingão com Huck, da Globo, no último domingo, dia 10.

A médica fluminense Mylena, de 25 anos, acertou a pergunta e garantiu o prêmio de R$ 100 mil. Ela parou o jogo por ali, sem saber a pergunta seguinte, e levou o dinheiro para casa para pagar uma cirurgia cardíaca para a mãe.

As opções da pergunta eram: a: Morcego-bulldog, b: Baleia cachalote, c: Camarão-pistola, d: Bugio. A resposta certa é a baleia-cachalote, o maior predador com dentes do mundo, capaz de produzir barulhos consideravelmente mais altos do que o motor de um avião.

Os machos adultos têm, em média 16 metros de comprimento, mais da metade dos braços abertos do Cristo Redentor. E o cérebro das cachalotes é o maior da terra, mais de cinco vezes maior e mais pesado do que o dos humanos.

É preciso lembrar que a propagação do som é diferente em terra e na água. Esse nível de ruído seria ensurdecedor para humanos na superfície — mas, no fundo do mar, a história é outra.

Esses animais utilizam a vocalização para a comunicação entre si, com padrões característicos que permitem identificar se outra baleia é parte do mesmo clã ou não. Alguns usos são específicos para atrair parceiros, por exemplo.

Uma questão controversa é se elas são ou não capazes de chamar por indivíduos específicos, como fazem algumas espécies de golfinhos, elefantes e, conforme descoberto recentemente, de saguis.

Outra razão para a barulhada é a ecolocalização, o mesmo mecanismo de sonar que é utilizado por morcegos e submarinos militares. Os sons emitidos são refletidos pelos obstáculos e voltam.

Os animais possuem sensores capazes de medir a intensidade e a direção dos ecos de retorno. Assim, eles conseguem criar um mapa mental do ambiente mesmo sem visão. Confira o vídeo abaixo, que mostra vários tipos de ruído de baleias-cachalote.

Isso é especialmente útil no fundo do mar, já que as cachalotes são medalha de bronze entre os mamíferos que mergulham mais profundamente. Elas podem descer a 2.250 metros, profundidade superada apenas pelo elefante-marinho-do-sul e pela baleia-bicuda-de-cuvier.

Mas os cachalotes não são as únicas barulhentas dos oceanos: o animal da alternativa c era um forte concorrente. Os camarões-de-estalo produzem ruídos de até 218 decibéis, tão fortes que interferem em sonares náuticos.

Ao baterem as garras, essas espécies de camarão produzem um ruído tão alto que pode matar ou desmaiar peixes. Na verdade, não é o som que é o assassino, mas a bolha gerada pela pressão acústica da onda de som (veja o vídeo abaixo).



Já os outros concorrentes, o morcego-bulldog e o bugio, não ficam muito para trás. Estimativas conservadoras sugerem que o morcego-bulldog atinge 137 dB, mas o volume pode ser ainda mais alto por ser extremamente direcional. Ele é o campeão de barulho entre os animais voadores.

Quase empatados, os bugios, primatas da América Central e do Sul, são conhecidos em inglês como howler monkeys ou “macacos uivadores”. Os seus gritos, latidos e grunhidos podem chegar a 140 dB e podem ser ouvidos a quase cinco quilômetros de distância.

Eles servem para comunicar sua localização a outros membros de seu bando, proteger seu território de intrusos e proteger seus parceiros. Há quem sugira até mesmo que as fêmeas uivam para incitar a competição entre os machos.

