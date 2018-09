Pitágoras e a formiga

Luiz Barco

1. Qual o caminho que a formiguinha da ilustração acima deve fazer para chegar mais depressa até a última gota de mel que sobrou no pote? Você poderia pensar que ela faria o trajeto pontilhado em azul, mas ela sabe que o mais curto é o tracejado em vermelho, uma vez que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Como a gota está do lado de dentro, o bichinho precisa primeiro achar o menor caminho até a borda para entrar no pote.

2. Para traçar esse caminho, suponha que o pote seja de cartolina. Se você cortá-lo de alto a baixo e remover o fundo, ele vai ficar como o retângulo da figura abaixo. Trace uma linha da formiga (F) até o ponto simétrico da gota (G), que chamaremos de G’ (g linha). A reta FG’ é o caminho mais curto até a borda (B). Repare que a união dos pontos FHG’ forma um triângulo retângulo (com um ângulo de 90 graus).

3. Para calcular a distância até o mel, isto é, FB + BG, basta descobrir a hipotenusa (FG’). Sabemos que o cateto FH mede 9 centímetros e que o cateto HG’ tem 12. O Teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Assim: FG’2 = 92 + 122 = 81 + 144 = 225. Isso quer dizer que a formiguinha pitagórica andou 15 centímetros, que é o valor da raiz quadrada de 225. Repare na ilustração acima que o quadrado formado pela hipotenusa tem 25 quadradinhos, que é justamente a soma dos quadradinhos azuis com os brancos, formados pelos catetos.

matematica@abril.com.br

Luiz Barco, professor da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)