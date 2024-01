Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em janeiro

A volta do apocalipse

O segundo jogo da franquia The Last of Us saiu em 2020, poucos meses antes do PlayStation 5. Mesmo rodando no PS4, o game impressionou pelo visual – e encantou pela história bem elaborada, de sobrevivência num mundo pós-apocalíptico. Se tornou um clássico. Agora, foi totalmente refeito e ganha nova versão, que explora as tecnologias do controle e o poder gráfico do PS5.

The Last of Us Part II Remastered. Lançamento dia 19/1, para PS5. R$ 249,50.

Mensageiro das Estrelas Alguns astronautas voltam do espaço transformados por um fenômeno psicológico conhecido como “efeito overview”: ao ver nosso planeta de fora, eles adquirem uma nova perspectiva sobre a vida na Terra. Entendem que a maioria das coisas que nos dividem na verdade não tem (ou não deveria ter) importância. Em seu novo livro, o astrofísico Neil deGrasse Tyson adota essa mesma abordagem para analisar temas como política, guerra, religião e questões de raça e de gênero. Compre agora: Amazon - R$ 64,60

O DNA do Brasileiro Você sabia que os imigrantes italianos também trouxeram genes turcos, gregos e iranianos? Que a diversidade genética na África é maior do que na Europa – e isso se reflete no Brasil? Que 70% do nosso povo tem uma mutação que aumenta a sensibilidade à cafeína? Neste livro o médico Ricardo di Lazzaro, da empresa Genera (que sequenciou o DNA de 100 mil brasileiros), revela esses e outros dados interessantes. Compre agora: Amazon - R$ 43

Um conto de fadas

Dezembro de 2008. Após anos de investimento bilionário, sem resultados, a Honda decide abandonar a Fórmula 1. Mas o diretor do time, Ross Brawn, consegue comprar a equipe japonesa por um valor simbólico, de 1 libra. No improviso e sem dinheiro, ele consegue colocar os dois carros no grid: e aí começa a ganhar todas as corridas, na maior reviravolta da história da F1.

Brawn: Uma história impossível. Disponível no serviço Star+.

Continua após a publicidade

Diferentes “As plateias aplaudem os bonobos. Eles já foram chamados de ‘os primatas politicamente corretos'”, escreve o cientista holandês Frans de Waal em seu livro mais recente, que investiga as relações de gênero em várias espécies de primata – como os bonobos, que formam sociedades matriarcais e pacíficas, e os chimpanzés com seu machismo agressivo. Compre agora: Amazon - R$ 102

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram