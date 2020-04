Podcast Dossiê #10: Cloroquina

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Dossiê Super EP10 00:00 43:13



A cloroquina deve ser usada em larga escala no combate à Covid-19? Ou não faz sentido apostar tantas fichas num remédio que ainda não teve sua eficácia devidamente comprovada? Porque é mais difícil combater vírus do que bactérias? E como anda a busca por uma cura, e por uma vacina, contra?

É o que discutimos neste podcast, gravado a partir de uma live que foi ao ar dia 14 de abril. Os jornalistas da SUPER Bruno Vaiano e Alexandre Versignassi conversam com a biomédica Natalia Pasternak, PhD em microbiologia e presidente do Instituto Questão de Ciência, e com o cientista farmacêutico Flavio Emery, presidente da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas.