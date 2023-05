População global pode cair para 6 bilhões até 2100

A estimativa é do Clube de Roma, uma associação que inclui mais de 100 cientistas, diplomatas e políticos de vários países – e ficou famosa, nos anos 1970, ao publicar Os Limites do Crescimento, um livro que previa o esgotamento dos recursos naturais e o declínio das sociedades, em meados do século 21, devido à superpopulação do mundo.

Agora, o grupo elaborou um novo estudo (1) em que enxerga um cenário oposto, bem mais otimista: afirma que a população global deve alcançar o pico em 2050.

A partir daí, a redução nas taxas de natalidade fará com que ela comece a cair, podendo chegar a 6 bilhões em 2100 (a mesma quantidade de gente que o mundo tinha em 1999).

Essa redução, diz o documento, deverá ajudar a frear o aquecimento global. Mas o estudo também afirma que a superpopulação do mundo não é a principal causa das mudanças climáticas – e sim o uso intensivo de combustíveis fósseis e recursos naturais pelos 10% mais ricos da população global.

