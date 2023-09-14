Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
PREÇO BAIXOU! Revista Impressa + Digital Premium a partir de R$ 10,99/mês. Corre e assine agora!
Ciência

Predador anterior aos dinossauros é encontrado no Rio Grande do Sul

O Pampaphoneus biccai é o maior predador que viveu na América do Sul antes dos dinossauros.

Por Leo Caparroz 14 set 2023, 15h56 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h54
A representação de dois Pampaphoneus biccai caçando.
 (Márcio Castro/Divulgação)
Continua após publicidade
Predador anterior aos dinossauros é encontrado no Rio Grande do Sul Priorizar nos meus resultados Google

Pesquisadores do Laboratório de Paleontologia da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) encontraram registros fósseis de um velho predador, que viveu antes dos dinossauros, 265 milhões de anos atrás.

Os ossos do Pampaphoneus biccai foram encontrados na zona rural de São Gabriel, município no Rio Grande do Sul e incluem um crânio completo, ossos da costela, falanges, braço, entre outras partes do esqueleto. Esse é o segundo exemplar de P. biccai já encontrado pela universidade, e o mais completo até agora.

“Já encontramos dois crânios completos, um em 2008 e outro em 2019, publicado agora. Além disso, nosso estudo permitiu atribuir um fragmento de mandíbula publicado em 2000 à espécie”, afirma Mateus Costa Santos, pesquisador da Unipampa e autor do estudo, em entrevista à Super. “Isso quer dizer que foram encontrados três espécimes: os dois crânios e um fragmento de mandíbula.”

Continua após a publicidade

Pampaphoneus viveu durante o período Permiano, o último da era Paleozóica. Depois de uma extinção em escala planetária, quando quase 90% da vida da Terra foi dizimada, começou a era Mesozóica – a era dos dinossauros.

Siga

Antes dos lagartos terríveis serem donos da terra, um dos principais mandantes da superfície eram os dinocefálios, como o P. biccai. Eles eram animais de médio a grande porte, tanto carnívoros quanto herbívoros. Seus ossos cranianos eram espessos, o que deu origem ao seu nome: dinocefálio significa, em grego, “cabeça terrível”. Esse prefixo é a maior semelhança compartilhada entre as duas espécies.

Continua após a publicidade

“Os dinocefálios são sinápsidos: eles apresentam uma única abertura temporal atrás da órbita, os dinossauros possuíam duas. Os mamíferos, assim como o Pampaphoneus, também apresentam esta única abertura. Apesar de não serem mamíferos nem ancestrais dos mamíferos, os dinocefálios são muito mais próximos de nós do que são dos dinossauros, por exemplo”, afima Costa Santos.

Embora bem conhecidos na África do Sul e Rússia, estes fósseis são incomuns em outras partes do planeta. No Brasil, Pampaphoneus biccai é a única espécie conhecida. A descoberta recente é importante pois ajuda pesquisadores a entender melhor a espécie gaúcha e distingui-la de seus parentes estrangeiros.

Continua após a publicidade
0912_dino1_layout_site
O crânio recém-descoberto do Pampaphoneus biccai. (Felipe Pinheiro/Divulgação)

“Trata-se também do indivíduo mais completo da espécie, com ambos os lados do crânio bem preservados”, afirma Costa Santos. “Encontrar outro espécime também nos mostra que havia maior abundância desses animais aqui no Brasil. Na Rússia e África do Sul estes animais são numerosos – e aqui, até então, os fósseis eram escassos.”

O bom estado de preservação também permitiu aos pesquisadores traçar novas suposições sobre os hábitos e vida do maior predador sul-americano do período Permiano.

Continua após a publicidade

Segundo os pesquisadores, os dentes do animal eram grandes e afiados, com uma mordida forte o bastante para mastigar ossos. O exemplar encontrado, com crânio de 40 cm, tem 9 dentes pós-caninos bem robustos, com serrilhas na frente e atrás. As estimativas sugerem que os  espécimes de P. biccai poderiam chegar a quase 3 metros de comprimento e pesar cerca de 400 kg.

Com essas características, ele era um caçador habilidoso e veloz, já que suas presas abocanhavam animais de pequeno a médio porte – como o pequeno dicinodonte Rastodon (o coitadinho que você vê sendo devorado no topo deste texto) e o anfíbio gigante Konzhukovia, além do réptil Pareiasaurus, com o tamanho aproximado de uma vaca.

Continua após a publicidade

A descoberta foi publicada no periódico Zoological Journal of the Linnean Society.

Novo guia completo dos dinossauros do Brasil

Compre agora: Amazon - R$ 152,79
Publicidade
TAGS:
Amazon
ANIMAL PRÉ-HISTÓRICO
Dinossauros
predador
predadores
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).