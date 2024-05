Primeiro exoplaneta rochoso com atmosfera é identificado

Com uma massa de nove Terras e o dobro do diâmetro do nosso mundo, o 55 Cancri e é um exoplaneta que orbita a estrela 55 Cancri, a 41 anos luz do nosso Sistema Solar. Agora, ele também é o primeiro planeta rochoso fora da nossa vizinhança cósmica com uma atmosfera detectada por astrônomos.

Um grupo de cientistas chegou a essa conclusão analisando dados do Telescópio Espacial James Webb, e o estudo foi publicado na revista Nature. Segundo os pesquisadores, a atmosfera desse exoplaneta provavelmente é rica em gases de carbono (CO e CO2), mas novas análises ainda precisam ser feitas para confirmar a composição exata e a grossura dessa atmosfera.

A hipótese mais aceita é que esse exoplaneta seja coberto de um “oceano de magma” que libera constantemente gases que criam e mantêm essa camada gasosa. O mais interessante é que a equipe de cientistas acredita que essa amosfera obervada é uma “secundária”, ou seja, uma camada de gases diferente da “atmosfera primária” que estaria lá quando o planeta se formou.

Segundo os astrônomos, o planeta é tão quente e fica tão próximo da sua estrela mãe que a forte radiação desse sol teria destruído completamente sua atmosfera original. A observada, então, seria uma espécie de substituta que surgiu depois por causa dos gases liberados pelas rochas derretidas na superfície.

Atmosferas são camadas de gases que envolvem planetas e outros corpos celestes, resultado da atração gravitacional desses objetos. No caso da Terra, a nossa atmosfera é composta basicamente de nitrogênio, oxigênio e outros gases – e é essencial para que nosso mundo seja quentinho e aconchegante para a vida. Isso porque ela funciona como uma blusinha astronômica, retendo parte do calor aqui na superfície por meio do chamado efeito estufa.

Vários objetos astronômicos aqui no Sistema Solar possuem atmosferas: o Sol, nossa lua, os outros planetas e vários de seus satélites naturais etc. Diz a lógica que, fora do nosso bairro cósmico, outros corpos celestes também provavelmente devem ter atmosferas, incluindo aqui exoplanetas. E, de fato, várias já foram identificadas.

A diferença aqui é que esses planetas com atmosferas encontradas por astrônomos são gasosos, bem diferentes do nosso mundo. Atmosferas mais finas e densas em planetas distantes são bastante difíceis de detectar. Mas, agora, isso mudou: o 55 Cancri e é o primeiro exoplaneta rochoso com uma camada de gases observada. E isso é especialmente interessante porque, de certa forma, ele é “parecido” com a Terra.

O 55 Cancri e é um planeta do tipo “Super-Terra”, o apelido que astrônomos dão para planetas que são maiores que o nosso, mas ainda menores do que os gigantes gelados do Sistema Solar – Netuno e Urano, por exemplo.

Além disso, ele é um planeta rochoso, com uma superfície sólida igual a nossa, e não um gasoso – grupo dos planetas compostos basicamente por gases como hidrogênio e hélio, como é o caso de Júpiter e Saturno.

Isso faz dele um exoplaneta parecido com a Terra, pelo menos nessas características mais básicas, e por isso é tão interessante de ser estudado. Aprender a detectar uma atmosfera num planeta do tipo é importante porque, no futuro, podemos encontrar outros mundos distantes com condições possivelmente amigáveis à vida, o que inclui uma atmosfera parecida com a nossa.

Mas, apesar de ser parecido com a Terra em alguns pontos, o 55 Cancri e também é bem diferente em outros. E não se anime: essas diferenças tornam o exoplaneta totalmente hostil para a vida. Por exemplo: ele orbita sua estrela mãe de muito perto, a só 2,3 milhões de quilômetros (65 vezes menos que a distância da Terra ao Sol), e sua temperatura na superfície é de 2.200º Celsius. Nem os maiores haters do inverno aguentam.

Exatamente por estar tão perto do seu sol que o planeta provavelmente é coberto por um oceano de magma, ou seja, rocha derretida. É justamente esse mar de lava que cientistas acreditam que seja o responsável por criar e manter a atmosfera do planeta, liberando gases constantemente.

Desde sua descoberta, em 2004, o 55 Cancri e sendo amplamente analisado por astrônomos, e pistas de que ele poderia ter uma atmosfera começaram a surgir anos atrás. Em 2016, uma análise a partir do telescópio Hubble levantou a possibilidade do planeta ter uma atmosfera feita de hidrogênio e hélio, mas sem muita certeza. Segundo cientistas do novo estudo, é possível que a primeira atmosfera do planeta, aquela original que foi destruída pela forte radiação da estrela mãe, tivesse essa composição – mas ainda é apenas uma hipótese.

