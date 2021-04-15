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Ciência

Ração para gatos promete eliminar alergia em humanos

Produto contém anticorpos que neutralizam uma molécula da saliva do animal.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 abr 2021, 11h07
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 (Ju Kawayumi/Superinteressante)
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Uma em cada cinco pessoas tem alergia a gatos, que é causada por uma proteína chamada Fel d1: ela está presente na saliva do gato e se distribui na pelagem do animal quando ele se lambe (a molécula também pode se soltar do pelo e ficar em suspensão no ar, ou aderir a móveis e tecidos). A nova ração, que foi desenvolvida pela multinacional Purina, contém anticorpos que atacam a Fel d1, eliminando parcialmente esse alérgeno (segundo o fabricante, a redução média é de 47%, o suficiente para evitar reações alérgicas em humanos).

O processo de fabricação do produto tem várias etapas. Ele começa em galinhas, que são expostas à Fel d1 (a empresa não revela como) e produzem anticorpos contra essa molécula. Em seguida, as galinhas põem ovos contendo os anticorpos, que então são extraídos e adicionados à ração. Quando o gato come a ração, ingere junto os anticorpos, que neutralizam a proteína Fel d1.

Segundo a Purina, os anticorpos não interferem com a produção natural de Fel d1 no organismo do gato – pois só agem sobre as moléculas presentes na saliva. A empresa realizou um estudo de segurança em 40 gatos, que não apresentaram efeitos adversos. Mas vale ressaltar que esse teste durou apenas seis meses, tempo curto se comparado à expectativa de vida de um gato.
A ração já está à venda nos EUA.

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