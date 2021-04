Ração para gatos promete eliminar alergia em humanos

Uma em cada cinco pessoas tem alergia a gatos, que é causada por uma proteína chamada Fel d1: ela está presente na saliva do gato e se distribui na pelagem do animal quando ele se lambe (a molécula também pode se soltar do pelo e ficar em suspensão no ar, ou aderir a móveis e tecidos). A nova ração, que foi desenvolvida pela multinacional Purina, contém anticorpos que atacam a Fel d1, eliminando parcialmente esse alérgeno (segundo o fabricante, a redução média é de 47%, o suficiente para evitar reações alérgicas em humanos).

O processo de fabricação do produto tem várias etapas. Ele começa em galinhas, que são expostas à Fel d1 (a empresa não revela como) e produzem anticorpos contra essa molécula. Em seguida, as galinhas põem ovos contendo os anticorpos, que então são extraídos e adicionados à ração. Quando o gato come a ração, ingere junto os anticorpos, que neutralizam a proteína Fel d1.

Segundo a Purina, os anticorpos não interferem com a produção natural de Fel d1 no organismo do gato – pois só agem sobre as moléculas presentes na saliva. A empresa realizou um estudo de segurança em 40 gatos, que não apresentaram efeitos adversos. Mas vale ressaltar que esse teste durou apenas seis meses, tempo curto se comparado à expectativa de vida de um gato.

A ração já está à venda nos EUA.