Rover Perseverance pousará hoje em Marte. Conheça detalhes da missão

Quase oito meses após o seu lançamento, o rover Perseverance pousará na superfície de Marte na tarde desta quinta-feira (18). O robô, desenvolvido pela Nasa, é fruto de um projeto de oito anos de pesquisa (e um investimento de US$ 2,7 bilhões), e tem o objetivo de analisar o passado do planeta – e ajudar futuras explorações de astronautas por lá.

O pouso poderá ser acompanhado por meio do YouTube da Nasa, que irá transmitir o evento ao vivo da sala de controle da missão a partir das 16h15 (horário de Brasília). Já o que acontece com o rover, claro, terá um atraso de 11 minutos e 22 segundos, que é o tempo das ondas de rádio chegarem até a Terra.

Você pode conferir a transmissão aqui:

O Perseverance foi desenvolvido pelo Jet Propulsion Laboratory (JPL), o laboratório da Nasa responsável pelas sondas espaciais não-tripuladas, e saiu da Terra em 30 de julho de 2020. O processo de pouso, que começou na última sexta (12), terminará na cratera Jezero, que possui 45 quilômetros de diâmetro e está localizada no hemisfério norte de Marte, a 3,7 mil quilômetros da cratera Gale, onde pousou o robô Curiosity, que chegou por lá em 2012.

O local de desembarque não foi escolhido por acaso. Pelo contrário: demandou cinco anos de pesquisa e mais de 60 possíveis candidatos. Acontece que, há cerca de 3,5 bilhões de anos, o Jezero era um grande lago, formado por um rio que passava por ele. O Perseverance, inclusive, pousará no delta desse rio, próximo da borda da cratera.

Os cientistas acreditam que, por ter havido água por lá, há boas chances de encontrar uma alta variedade de minerais no solo e, mais importante, vestígios de micro-organismos que possam ter se desenvolvido em Marte no passado. “É um local de pouso bem especial”, disse em vídeo Katy Stack Morgan, uma das cientistas do projeto.