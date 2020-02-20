Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Salamandra fica parada no mesmo lugar por sete anos

Exemplares da espécie Proteus anguinus são anfíbios preguiçosos que podem chegar aos 100 anos, e levam uma vida mansa no fundo de cavernas europeias.

Por Carolina Fioratti 20 fev 2020, 17h21 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h23
matjaz-slanic_gettyimages_salamandra_caverna_mesmo_lugar
 (MATJAZ SLANIC/Getty Images)
Continua após publicidade
Salamandra fica parada no mesmo lugar por sete anos Priorizar nos meus resultados Google

Se você se considera preguiçoso por não querer levantar nem para buscar um copo d’água, é porque ainda não conheceu esse camarada. O Proteus anguinus – ou proteus, para os íntimos – é uma espécie de anfíbio que vivem no fundo de cavernas úmidas europeias que, se não forem incomodados, podem passar anos parados em um mesmo lugar.

Alguns pesquisadores da Universidade Eötvös Loránd, Hungria, perceberam a falta de interesse dos proteus em procurar novos habitats quando foram explorar uma caverna de calcário do leste da Bósnia-Herzegovina. Eles visitaram o local várias vezes e notaram um padrão: os proteus avistados pareciam ser sempre os mesmos. 

Para sanar a questão, eles começaram a acompanhar de perto 26 animais em 2010 . Assim, conseguiram registrar por todos esses anos a distância que eles se moviam (que por sinal, não eram muito longas). Quando os bichinhos resolviam passear, nadavam no máximo 15 metros, número pouco maior que o tamanho de um ônibus urbano. Um dos proteus, inclusive, ficou estagnado por nada menos que 2.569 dias – mais de sete anos.

Continua após a publicidade

Por que eles são tão cansados

Siga
Continua após a publicidade

Para começo de conversa, os proteus podem viver até 100 anos, então optam por guardar sua energia. Arrumar um parceiro para se reproduzir? Só a cada 12 anos. Eles são ótimos nadadores e podiam ir muito além, porém não têm a pele sensível e também são cegos. Logo se excluir do convívio em natureza e viver recluso em suas cavernas parece bem mais seguro.

Os proteus também podem sobreviver por anos sem comida. Eles se alimentam, principalmente, de pequenos crustáceos e caracóis. A caverna explorada pelos pesquisadores eram bem servidas de alimentos do tipo. Pense bem, você mudaria de lugar para encontrar exatamente as mesmas condições? Melhor ficar por lá mesmo

Continua após a publicidade

Vale lembrar que muitos desses animais morrem ainda jovens, pois são bastante suscetíveis à infecções na infância – mas se passarem ilesos dessa fase, aí vão longe. Diz aí, quem não queria essa vida mansa? 

Publicidade
TAGS:
anfíbio
animais
Animais aquáticos
Cansaço
cavernas
Europa
Meio Ambiente
PREGUIÇA /COMPORTAMENTO/
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetido
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).