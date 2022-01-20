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Ciência

Salmão de cativeiro transferiu genes para peixe selvagem

Animais escaparam de fazendas de criação e se reproduziram com peixes do mar, gerando descendentes com alterações genéticas e de comportamento

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jan 2022, 09h14
Salmões nadando em água.
 (Ray Kachatorian/Getty Images)
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Salmão de cativeiro transferiu genes para peixe selvagem Priorizar nos meus resultados Google

E isso afetou o desenvolvimento dos salmões do mar, que passaram a crescer mais rápido e fazer migrações mais cedo. Foi o que concluiu um grupo de cientistas noruegueses, que mediram o ritmo de crescimento de 6.926 salmões pescados nos rios do país (isso é feito analisando as escamas do bicho) ao longo de sete anos (1).

Os peixes que haviam recebido genes dos salmões de cativeiro eram os que exibiam as alterações. Não é a primeira vez que os salmões de criação escapam de fazendas marítimas e criam problemas: em julho de 2021, um estudo (2) revelou que eles espalharam o PRV-1, vírus que ataca os rins e o fígado dos peixes, na Noruega, Islândia, Dinamarca, EUA, Chile e Canadá.

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Fontes 1. Introgression from farmed escapees affects the full life cycle of wild Atlantic salmon. G Bolstad e outros, 2021. 2. Aquaculture mediates global transmission of a viral pathogen to wild salmon. G Mordecai e outros, 2021.

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