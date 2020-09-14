Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Startups investem no desenvolvimento de leite materno em laboratório

O produto, obtido através de células mamárias, promete ser mais nutritivo do que as fórmulas infantis – mas não substitui o leite materno natural.

Por Carolina Fioratti 14 set 2020, 21h44 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h28
Startups investem no desenvolvimento de leite materno em laboratório
 (SDI Productions/Getty Images)
Continua após publicidade
Startups investem no desenvolvimento de leite materno em laboratório Priorizar nos meus resultados Google

A ideia de produzir comida em laboratório não é nova. Algumas empresas, como a Beyond Meat e Fazenda do Futuro, já expõem carnes artificias nos corredores dos supermercados. No entanto, duas startups foram além e estão investindo na produção de leite humano a partir de células mamárias para a alimentação de bebês. 

Os pediatras recomendam a alimentação só com leite materno até que o bebê complete seis meses de idade, mas nem sempre os pais ou responsáveis pela criança conseguem seguir isso à risca. Muitas mães deixam de amamentar antes de completar esse período por razões médicas, por estarem produzindo pouco leite, porque precisam voltar a trabalhar, entre outros fatores. 

Hoje, as fórmulas infantis (aqueles compostos em pó que devem ser misturados com água) são vistas como principais aliadas dos pais que não conseguem seguir com a amamentação, mas elas podem ganhar um novo concorrente: o leite materno artificial. Empresas do ramo prometem um alimento muito próximo daquele produzido pelas mães, além de ser mais nutritivo que o composto em pó. Algumas startups que investem nesse negócio são a Biomilq (EUA) e a TurtleTree Labs (Singapura), ambas fundadas em 2019. 

Continua após a publicidade

A premissa é similar à das carnes: elas produzem o alimento a partir de células animais e as misturam com componentes vegetais – a diferença é que, ao invés de carne, trata-se de leite materno. A Biomilq  cultiva diretamente as células mamárias adultas, encontradas nos ductos e lóbulos da mama, enquanto a TurtleTree inicia o processo por células-tronco, que são induzidas a se transformar em células mamárias. As duas empresas cultivam as células – que devem secretar o leite – em um fluido contendo nutrientes, vitaminas e hormônios da lactação. 

Siga
Continua após a publicidade

O testes feitos até agora apontam que as células produzem lactose e caseína – açúcar e proteína encontrados no leite, respectivamente. No entanto, o composto produzido em laboratório não inclui anticorpos ou microrganismos importantes para a saúde e proteção do bebê – eles ajudam a combater infecções e alergias, por exemplo. De toda forma, o objetivo é que as células possam produzir também gorduras, proteínas e oligossacarídeos do leite humano, que nada mais são do que carboidratos que contribuem para a função imune. 

Outra limitação é que nem todo leite materno é igual. Sua composição varia dependendo da pessoa, de acordo com a dieta da mãe, ao longo das semanas e até dependendo da hora do dia. Na verdade, nem os cientistas sabem ao certo como as glândulas mamárias produzem os milhares de componentes presentes no leite materno. Uma das propostas da Biomilq é extrair células mamárias das mães antes do bebê nascer, fazendo um leite “personalizado” – mas nem isso substituiria o leite direto do peito.

Continua após a publicidade

O produto ainda está em fase experimental e fazer sua produção em escala industrial não será um serviço simples e nem barato. A TurtleTree, que pretende licenciar a tecnologia para fabricantes de fórmulas infantis, diz que o custo de cada litro de seu produto é de US$ 35, o equivalente a R$ 184. Uma lata com 800 gramas de fórmula infantil custa, no Brasil, cerca de R$ 60 e rende, aproximadamente, seis litros de leite. 

Publicidade
TAGS:
amamentação
Bebês
Crianças
Filhos
Gravidez
leite
leite materno
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).