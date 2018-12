Suas alergias dependem da estação do ano em que você nasceu

Não é astrologia. É ciência. De acordo com um estudo da Universidade de Southampton, na Inglaterra, a estação do ano do seu nascimento está intimamente ligada às suas alergias.

O estudo segue parte do princípio da epigenética — corrente da medicina que prega que fatores externos ao nosso corpo conseguem fazer com que alguns de nossos genes sejam ativados ou desativados. De acordo com a pesquisa, a estação do ano em que você nasceu deixa uma marca nos seus genes, e essa característica pode tornar você mais suscetível a alergias e doenças respiratórias. Quem nasce durante o inverno ou outono, por exemplo, é mais vulnerável a viver espirrando do que os nascidos em outras estações.

Os ingleses dizem que diversos fatores podem ser responsáveis por essa ativação genética. “As causas incluem a variação de luz solar (que pode afetar os níveis de vitamina D), quantidade de alergênicos como poles e ácaros (que varia de acordo com a estação), o tempo até a primeira infecção peitoral (resfriados são mais comuns no inverno) e a dieta maternal (preço e disponibilidade de frutas e vegetais variam por época) “, afirma Gabrielle Lockett, coautora do estudo.

A relação entre doenças e a estação do ano já havia sido traçada por outros estudos. Em 2015, a Universidade de Oxford afirmou que o mês de seu nascimento está intimamente ligado às chances de você desenvolver doenças cardíacas; e em 2010, pesquisadores australianos traçaram um paralelo entre os aniversários e a tendência à esquizofrenia.