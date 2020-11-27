Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Taissa Rodrigues estuda embriões de pterossauro fossilizados dentro dos ovos

A #MulherCientista desta semana foi à China em 2017 estudar uma das mais valiosas coleções de répteis pré-históricos já encontradas.

Por Maria Clara Rossini 27 nov 2020, 17h13 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h30
27-11_MulherC_SITE
 (Taissa Rodrigues/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Taissa Rodrigues estuda embriões de pterossauro fossilizados dentro dos ovos Priorizar nos meus resultados Google

Toda criança fascinada por dinossauros já pensou em ser paleontóloga. A maioria acabou tomando outros rumos profissionais, mas Taissa Rodrigues (com o perdão do trocadilho) não largou o osso. A pesquisadora fez faculdade de Biologia com o intuito de estudá-los, e acabou gravitando para outros parentes répteis não menos interessantes: os pterossauros.

Taissa está interessada em responder duas perguntas principais: quantas espécies de pterossauros existiram e os hábitos delas. Cerca de 250 espécies já foram descritas pelo mundo, e a ideia é aumentar esse número (ou diminuí-lo, afinal, fósseis são revisados e reclassificados constantemente). 

Para determinar se um fóssil pertence a uma espécie nova, é preciso compará-lo ao maior número possível de fósseis que já existem, e mapear as semelhanças e diferenças entre eles. 

Uma boa dica é começar pelo crânio. Mandíbula, dentes e focinho podem indicar não só espécies distintas, mas também os hábitos alimentares de cada uma delas.

Siga
Continua após a publicidade

Taissa estudou pterossauros que possuem uma crista no focinho, e o tamanho dessa característica anatômica é importante para diferenciá-los.

O problema é que mesmo as cristas de tamanhos e formatos distintos podem pertencer a uma mesma espécie de pterossauro, mas em diferentes fases da vida. 

Continua após a publicidade

Nesse caso, os pesquisadores podem chegar à conclusão que duas espécies já descritas são, na verdade, uma só. Fósseis que representam diferentes estágios da vida de uma só espécie de pterossauro permitem estudar como eram a infância, a juventude e a vida adulta desses animais. 

Assim, encontrar um embrião de pterossauro é como ganhar na loteria. E encontrar 215 ovos com 7 embriões bem preservados equivale a ganhar sozinho na mega da virada. Pois esse foi o prêmio de Taissa. 

Continua após a publicidade

Ela participou do grupo de pesquisa que estudou um ninho de pterossauros da espécie Hamipterus tianshanensis no deserto de Gobi, na China, em 2017. A pesquisa fez parte de uma colaboração internacional entre cientistas brasileiros e chineses.

Foi a maior quantidade de ovos e embriões de pterossauros já encontrada. “Como eles eram animais voadores, o esqueleto era muito leve, oco por dentro. É muito raro encontrar esses embriões bem preservados”, diz a pesquisadora.

Continua após a publicidade

Ela foi até Pequim para estudá-los de perto e fazer tomografias dos filhotes. As análises permitiram concluir, por exemplo, que os filhotes já nasciam sabendo andar, mas ainda não conseguiam voar.

Além dos ovos, a equipe de pesquisa encontrou centenas de ossos e crânios de exemplares adultos da mesma espécie de pterossauro, de ambos os sexos e das mais variadas idades. 

Continua após a publicidade

A descoberta também revelou que os ovos de pterossauros possuíam casca mole – e isso explica porque é tão difícil encontrá-los bem preservados. Os pesquisadores acreditam que os ninhos dessa região tenham sido soterrados por areia após uma tempestade, criando condições únicas para a preservação.

Atualmente, Taissa também está envolvida em um projeto de pesquisa sobre mulheres na paleontologia. “Muitos grupos não convidam mulheres para fazer trabalho de campo por acharem que elas são fracas, não vão ter força para carregar peso e quebrar rocha. E isso faz uma grande diferença na carreira delas”, diz a paleontóloga. Hoje, Taissa Rodrigues é professora da Universidade Federal do Espírito Santo.

 

Publicidade
TAGS:
fóssil
Pré-história
pterossauro
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).