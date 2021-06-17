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Ciência

Técnica permite ligar e desligar genes humanos

Novo método reproduz o fenômeno da epigenética, que é bem conhecido da ciência, e já foi testado com sucesso em células humanas

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2021, 09h20
Ilustração 3D de uma lâmpada com filamento imitando o formato de uma fita dupla de DNA.
 (Felipe Del Rio/Superinteressante)
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Técnica permite ligar e desligar genes humanos Priorizar nos meus resultados Google

Certos fatores, como má alimentação, exposição a poluição, infecções ou estresse crônico, podem ativar ou desativar genes humanos. Esse fenômeno se chama epigenética, e é bem conhecido da ciência. A novidade é que, agora, existe um procedimento para induzi-lo controladamente: o CRISPRoff, que foi desenvolvido por cientistas da Universidade da Califórnia (1) . O nome faz referência à técnica CRISPR (“repetições palindrômicas curtas interespaçadas regularmente e agrupadas”), que revolucionou a genética nos últimos anos.

A diferença é que o CRISPRoff é reversível: em vez de cortar o código genético, como a técnica tradicional, ele “marca” o ponto desejado do DNA com uma molécula chamada radical metil. A molécula bloqueia aquele pedaço do DNA, desativando-o. Para reverter o processo, e religar o gene, basta usar outra nova técnica, a CRISPRon – que remove o metil. Os dois procedimentos foram testados com sucesso em células humanas, que preservaram as alterações mesmo após centenas de gerações.

Fonte (1) Genome-wide programmable transcriptional memory by CRISPR-based epigenome editing. J Nunez e outros, 2021.

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Genética
terapia genética
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