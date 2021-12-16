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Ciência

Técnica transforma CO2 em alimento

Processo usa três enzimas - e pode ajudar a combater, de uma só vez, o aquecimento global e a fome no mundo

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 dez 2021, 15h16
Ilustração 3D de chaminés soltando fumaça em formato de espiga de milho.
 (Felipe Del Rio/Superinteressante)
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Cientistas chineses criaram um método que transforma o CO2, grande vilão do aquecimento global, em amido – um carboidrato que é naturalmente presente em batatas, arroz e milho, e pode ser usado para fazer farinha e preparar alimentos. O processo consiste em misturar o CO2 com hidrogênio e depois aplicar três enzimas (1).

Ele é relativamente simples (tem apenas 11 etapas) e produz 8,5 vezes mais amido a cada quilo de CO2 do que a fotossíntese natural. Segundo os pesquisadores, isso significa que em um tanque pequeno, com 3 metros cúbicos (3.000 litros) de capacidade, seria possível produzir tanto amido por ano quanto em uma plantação de milho com 1 hectare (equivalente a um campo de futebol).

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Em 2017, cientistas finlandeses desenvolveram um processo para converter CO2 em proteína; mas ele é mais complexo, pois requer o uso de uma bactéria geneticamente modificada. No futuro, talvez ambos possam ser usados para reaproveitar o excesso de CO2 presente na atmosfera, freando o aquecimento global – e ajudando a combater a fome no mundo.

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Fonte 1. Cell-free chemoenzymatic starch synthesis from carbon dioxide. T Cai e outros, 2021.

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TAGS:
Aquecimento global
CO2
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