Tempestade solar de nível G4 atingirá Terra a partir desta sexta (10)

Pela primeira vez desde janeiro de 2005, o Centro de Previsão do Clima Espacial (SWPC) dos EUA – sim, esse órgão de monitoramento existe – notificou a Terra da aproximação de uma tempestade geomagnética de nível G4, o segundo mais alto em uma escala que vai de zero a cinco.

Um pico de emissão de radiação eletromagnética, majoritariamente nos comprimentos ultravioleta e raios X, já ocorreu às 3h50 da manhã desta sexta (10). E pelo menos sete ejeções de massa coronal (CMEs, na sigla em inglês) estão viajando em direção à Terra e devem chegar até domingo (12).

CMEs são, grosso modo, pedacinhos da superfície do Sol expulsos pela estrela. Eles vêm na forma de plasma, um quarto estado da matéria em que os átomos estão tão aquecidos que seus elétrons (com carga elétrica negativa) se separam dos núcleos (com carga positiva).

As ejeções de massa coronal demoram alguns dias para nos alcançar e são diferentes de pulsos de radiação eletromagnética como o que atingiu a Terra nesta madrugada. O Sol pode liberar as duas coisas durante uma tempestade. A radiação é luz e, portanto, viaja na velocidade da luz, chegando ao nosso planeta em apenas 8 minutos.

Esse volume intenso e repentino de raios X e ultravioleta, bem como as CMEs que estão a caminho, foram expelidos por uma região turbulenta na superfície da estrela conhecida pelo código AR3664. Essa mancha solar tem 16 vezes o diâmetro do nosso planeta – veja uma comparação no tweet abaixo:

X FLARE IN PROGRESS: Here we go again active region 3664 just produced an X4 flare that peaked at 06:50 UT. That would be the 4th largest X-ray flare so far during this solar cycle. Clearly there was ejecta off to its north which demonstrates that a CME was launched towards Earth pic.twitter.com/xLER0j21Bz

— Keith Strong (@drkstrong) May 10, 2024