Tipo mais nocivo de poluição do ar está diminuindo

O material particulado fino, ou PM 2.5, é uma categoria de partículas com diâmetro de até 2,5 micrômetros (50 vezes menos que um fio de cabelo). Elas são liberadas por carros e fábricas, e constituem o tipo mais nocivo de poluição atmosférica – pois caem na corrente sanguínea e podem se acumular nos órgãos.

Mas, segundo um novo estudo (1) da Universidade de Washington, que analisou dados de satélite, a quantidade de PM 2.5 no ar do mundo está em queda: atingiu o pico em 2011, e vem diminuindo desde então.

O principal motivo é a China, que tem adotado medidas para conter suas emissões.

Fonte 1. Reversal of trends in global fine particulate matter air pollution. C Li e outros, 2023.

