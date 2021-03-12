Três espécies de tubarões bioluminescentes são vistas pela 1ª vez brilhando

Em janeiro de 2020, um grupo de pesquisadores realizava um levantamento das espécies de peixe em Chatham Rise – nome de uma área do leito do Pacífico localizada entre a Nova Zelândia e o minúsculo arquipélago de Chatham. Lá, encontraram três espécies diferentes de tubarões bioluminescentes convivendo em um mesmo ecossistema.

Os peixões brilhantes eram o tubarão-pipa (Dalatias licha), o tubarão-lanterna-de-barriga-preta (Etmopterus lucifer) e o tubarão-lanterna-do-sul (Etmopterus granulosus). As três espécies já constavam dos livros de biologia, mas nunca haviam sido fotografadas exibindo toda sua luz.

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“Das cerca de 540 espécies de tubarões que existem nos oceanos, nós estimamos que 57 sejam capazes de produzir luz. Mas só 5 delas haviam sido estudadas até a publicação do nosso artigo”, explicou à SUPER o belga Jérôme Mallefet, da Universidade Católica da Lovaina, um dos participantes do estudo. “Na maioria dos casos, a bioluminescência nunca foi observada. É a presença de um ponto preto na pele que sugere que eles têm órgãos produtores de luz (os fotóforos).”

Todos habitam a zona mesopelágica ou “crepuscular” do oceano, que corresponde a profundidades entre 200 m a 1.000 m. O tubarão-pipa, que emite um brilho azul esverdeado, foi o foco dos biólogos. Com 1,8 m de comprimento, é o maior vertebrado bioluminescente da Terra.

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“É a primeira vez que documentamos o padrão de bioluminescência do tubarão-pipa” “A análise desse padrão indica que o tubarão-pipa usa a luz ventral [na barriga] não apenas como uma camuflagem de countershading, mas também para caçar.”

Countershading é uma forma de camuflagem em que a barriga do animal é mais clara que o dorso. No mar, ela serve para que a região ventral do peixe, quando ele é visto de baixo para cima, se confunda com a luz do Sol que penetra na água. (O contrário também vale, é claro: o tubarão é mais escuro nas costas porque o fundo do mar é mais escuro, e assim ele desaparece visto de cima).

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Quanto à caça, bem: se você já assistiu ao filme Procurando Nemo, vai se lembrar da cena em que Dory e Marlin se perdem em uma área profunda e sombria do oceano. Surge um predador dentuço, anunciado pela luzinha que carrega pendurada sobre a cabeça. Aquele é um peixe-lanterna – que assim como algumas lulas, utiliza da bioluminescência para atrair pressas na escuridão. Os pesquisadores acreditam que, com o tubarão, o objetivo seja um pouco diferente: iluminar o fundo do mar durante a caçada.

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O estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade Católica da Lovaina, na Bélgica, e do Instituto Nacional de Pesquisa em Água e Atmosfera da Nova Zelândia. Você pode conferir todos os detalhes no periódico Frontiers in Marine Science.