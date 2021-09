Hoje (15) se inicia a missão espacial Inspiration4, promovida pela empresa americana SpaceX, a primeira com uma tripulação composta só por civis. A decolagem da equipe de quatro tripulantes está prevista para acontecer dentro de uma janela de lançamento que se inicia às 21h (horário de Brasília). O horário do lançamento pode ser alterado caso haja condições climáticas desfavoráveis, por exemplo. Se necessário, outra janela de lançamento está prevista para 21h (horário de Brasília) de amanhã (16).

Mas parece que o clima não vai atrapalhar a missão: a última previsão foi de 70% de chance de condições favoráveis para a decolagem no Kennedy Space Center, na Flórida. A própria Space X confirmou em redes sociais, durante a tarde de hoje, que tanto o tempo quanto os preparativos para o lançamento estavam em ordem. A equipe de quatro tripulantes – Jared Isaacman, Sian Proctor, Chris Sembroski e Hayley Arceneaux – passou por meses de preparação e completou o último treinamento para a missão na última quinta-feira (9). No mesmo dia, foram feitos testes do veículo de lançamento Falcon 9, que lançará os astronautas amadores ao espaço a bordo de uma cápsula Dragon.

Os membros da missão afirmaram ontem, em coletiva de imprensa, que não estavam nervosos ou preocupados com o lançamento, mas animados. Jared Isaacman, que idealizou e financiou a viagem, afirmou: “Elon [Musk] nos garantiu novamente que toda a equipe [da Space X] está exclusivamente focada nesta missão e está muito confiante, o que obviamente inspira também muita confiança para nós”.

Bill Nelson, administrador da Nasa, afirmou que a espaçonave da missão foi construída com o apoio (limitado) da agência estadunidense para garantir a segurança dos astronautas, e um porta-voz disse que a SpaceX está pagando à Nasa cerca de US$ 1 milhão por isso. O apoio da Nasa à Inspiration 4 inclui o fornecimento de sistemas de comunicação entre os tripulantes e o controle de missão da Space X, na Califórnia, a partir de estações terrestres e uma rede de satélites.

A agência espacial também forneceu à missão mecanismos para serem utilizados em possíveis emergências de lançamento, além de resgates e suporte de segurança aos tripulantes, caso enfrentem problemas no voo. A espaçonave vai seguir a mesma trajetória que a SpaceX já utiliza para missões destinadas à Estação Espacial Internacional, usando também as mesmas estações de rastreamento terrestre e planos de resgate semelhantes.

A cápsula possui 16 propulsores, que poderão ser acionados remotamente para corrigir sua trajetória em caso de imprevistos. Eles são controlados remotamente: os civis não precisam fazer nada. Se tudo correr bem, os tripulantes passarão três dias orbitando o planeta para então reentrar na atmosfera e cair no mar (em algum ponto da costa da . A cápsula é equipada com seis pára-quedas, sendo dois estabilizadores e quatro maiores, para desacelerar a queda. Se o local ou o horário do pouso tiverem de ser alterados, haverá equipes de resgate a postos – caso a cápsula caia no Oceano Atlântico, por exemplo.