Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Ciência

Veja quais são os mecanismos de segurança da Inspiration4, que levará civis ao espaço

A missão espacial da SpaceX terá início hoje (15), com lançamento da espaçonave previsto para 21h (horário de Brasília). Confirma os preparativos e medidas de segurança para o evento histórico.

Por Luisa Costa 15 set 2021, 18h41 | Atualizado em 15 set 2021, 19h15
Projeção da nave Inspiration4 no espaço.
 (SpaceX/Divulgação)
Continua após publicidade
Veja quais são os mecanismos de segurança da Inspiration4, que levará civis ao espaço Priorizar nos meus resultados Google

Hoje (15) se inicia a missão espacial Inspiration4, promovida pela empresa americana SpaceX, a primeira com uma tripulação composta só por civis. A decolagem da equipe de quatro tripulantes está prevista para acontecer dentro de uma janela de lançamento que se inicia às 21h (horário de Brasília). O horário do lançamento pode ser alterado caso haja condições climáticas desfavoráveis, por exemplo. Se necessário, outra janela de lançamento está prevista para 21h (horário de Brasília) de amanhã (16). 

Mas parece que o clima não vai atrapalhar a missão: a última previsão foi de 70% de chance de condições favoráveis para a decolagem no Kennedy Space Center, na Flórida. A própria Space X confirmou em redes sociais, durante a tarde de hoje, que tanto o tempo quanto os preparativos para o lançamento estavam em ordem. A equipe de quatro tripulantes – Jared Isaacman, Sian Proctor, Chris Sembroski e Hayley Arceneaux – passou por meses de preparação e completou o último treinamento para a missão na última quinta-feira (9). No mesmo dia, foram feitos testes do veículo de lançamento Falcon 9, que lançará os astronautas amadores ao espaço a bordo de uma cápsula Dragon.

Continua após a publicidade

Os membros da missão afirmaram ontem, em coletiva de imprensa, que não estavam nervosos ou preocupados com o lançamento, mas animados. Jared Isaacman, que idealizou e financiou a viagem, afirmou: “Elon [Musk] nos garantiu novamente que toda a equipe [da Space X] está exclusivamente focada nesta missão e está muito confiante, o que obviamente inspira também muita confiança para nós”.

Continua após a publicidade

Bill Nelson, administrador da Nasa, afirmou que a espaçonave da missão foi construída com o apoio (limitado) da agência estadunidense para garantir a segurança dos astronautas, e um porta-voz disse que a SpaceX está pagando à Nasa cerca de US$ 1 milhão por isso. O apoio da Nasa à Inspiration 4 inclui o fornecimento de sistemas de comunicação entre os tripulantes e o controle de missão da Space X, na Califórnia, a partir de estações terrestres e uma rede de satélites.

Siga
Continua após a publicidade

A agência espacial também forneceu à missão mecanismos para serem utilizados em possíveis emergências de lançamento, além de resgates e suporte de segurança aos tripulantes, caso enfrentem problemas no voo. A espaçonave vai seguir a mesma trajetória que a SpaceX já utiliza para missões destinadas à Estação Espacial Internacional, usando também as mesmas estações de rastreamento terrestre e planos de resgate semelhantes.

Continua após a publicidade

A cápsula possui 16 propulsores, que poderão ser acionados remotamente para corrigir sua trajetória em caso de imprevistos. Eles são controlados remotamente: os civis não precisam fazer nada. Se tudo correr bem, os tripulantes passarão três dias orbitando o planeta para então reentrar na atmosfera e cair no mar (em algum ponto da costa da . A cápsula é equipada com seis pára-quedas, sendo dois estabilizadores e quatro maiores, para desacelerar a queda. Se o local ou o horário do pouso tiverem de ser alterados, haverá equipes de resgate a postos – caso a cápsula caia no Oceano Atlântico, por exemplo.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
espaço
missão
NASA
ÓRBITA
voo
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).