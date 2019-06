Viajar é bom – mas quando o destino é um lugar com muita poluição, seu organismo pode não gostar tanto assim do passeio. Segundo um novo estudo da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, passar alguns dias em uma cidade muito poluída já traz efeitos negativos para a saúde do viajante. E você nem precisa morar em um lugar cheio de natureza.

No estudo, 34 homens e mulheres que moram em Nova York fizeram as malas e partiram para grandes cidades na Europa e na Ásia – como Pequim e Xangai, na China, e Nova Délhi, na Índia, que estão entre os municípios com maior poluição atmosférica do mundo.

Todos os participantes do estudo eram saudáveis: ninguém tinha problemas cardíacos ou respiratórios. Antes de embarcar, eles aprenderam a medir o funcionamento do pulmão e os batimentos cardíacos – tarefas que deviam executar todos os dias.

Os autores compararam o estado saúde dos voluntários durante a viagem com os índices de poluição fornecidos pelos governos locais. Em relação à pressão arterial nada mudou; os principais prejuízos foram no sistema respiratório. Estar em uma cidade altamente poluída diminuiu o trabalho do pulmão em aproximadamente 6% – em alguns casos, podia chegar a 20%. Os participantes elencaram seus sintomas respiratórios dando uma nota de um (leve) a cinco (necessita de tratamento).

As pessoas que visitaram os locais mais poluídos — Paquistão, Índia e China, por exemplo — foram as que mais deram nota 5. Já aquelas que foram para cidades com menores índices de poluição — a maioria na Europa — praticamente não foram afetadas.

Os pesquisadores recomendam que os turistas tomem algumas precauções antes de embarcar para metrópoles. Eles sugerem usar máscaras e consultar um médico se o viajante já tiver dificuldades respiratórias ou cardíacas. Outro ponto para levar em consideração é evitar a visita em algumas épocas do ano. Em nova Délhi, por exemplo, fazendeiros costumam queimar os campos durante os meses de inverno, aumentando consideravelmente a quantidade de poluentes no ar.

Os participantes do estudo recuperaram o estado de saúde aos poucos depois de voltar a suas casas. Mas o estudo não analisou os efeitos a longo prazo da poluição. O próximo passo será investigar viajantes que apresentam maior sensibilidade à poluição atmosférica, como idosos e pessoas com asma ou problemas cardíacos.