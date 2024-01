Você retém a informação melhor quando escreve em vez de digitar

O bom e velho papel e caneta podem ser mais eficientes do que o teclado do celular ou computador – pelo menos quando o assunto é te lembrar do que foi anotado. Pesquisadores descobriram que escrever aumenta a conectividade de diferentes áreas do cérebro, e pode ajudar a reter melhor as informações.

A culpa é do movimento que você faz. Ao digitar, você simplesmente pressiona as letras, uma de cada vez, em movimentos simples e relativamente iguais – não há grandes diferenças entre caracteres. Por outro lado, ao escrever algo à mão você deve fazer movimentos específicos para traçar cada uma das letras.

Para avaliar a diferença entre a escrita e a digitação e seus efeitos no cérebro, os pesquisadores conduziram experimentos com 36 estudantes destros, na média dos 20 anos. Seus resultados foram publicados no periódico científico Frontiers in Psychology.

Continua após a publicidade

Cada um dos voluntários recebeu 30 palavras em norueguês (o experimento foi feito pela Universidade de Ciência e Tecnologia da Noruega) precedidas por um comando: digite ou escreva. Conforme a ordem, deveriam escrever com letra cursiva sobre uma tela ou digitar em um teclado usando o indicador direito – segundo os pesquisadores, isso era para tornar os resultados mais fáceis de interpretar, evitando o cruzamento entre os dois hemisférios do cérebro, já que o lado direito do córtex motor controla os movimentos da mão esquerda e o esquerdo, os da mão direita.

Metade das palavras foi digitada; a outra metade, escrita. Os participantes tinham pequenos eletrodos colados em suas cabeças para monitorar os sinais elétricos do cérebro.

Em todos os voluntários, escrever à mão levou a um aumento na conectividade entre as partes centrais do cérebro e o lobo parietal, na parte externa, o que não aconteceu com a digitação.

Continua após a publicidade

Esse aumento de conectividade já foi associado a uma melhoria da memória e da aprendizagem. Segundo os pesquisadores, o trabalho “pode ser interpretado como prova de que a escrita à mão promove a aprendizagem”.

Embora seja muito mais fácil usar um computador, talvez seja melhor fazer anotações à mão em certos casos.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Continua após a publicidade