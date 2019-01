Você sabia que seu dente está envelhecendo?

Imagine você se arrumando para mais um dia de trabalho. Quando sorri, pensa: meus dentes já foram melhores. Mais brancos, mais brilhantes, mais novos? Se isso já passou pela sua cabeça saiba que você pode estar certo.

E se você, jovem de dentes brilhantes e brancos, acha que está protegido porque cuida muito bem de seu cartão de visitas também temos um conselho a te oferecer: talvez seja hora de blindá-los ainda mais.

Como assim? Simples. Protegendo-o como você já faz com sua pele, quando passa o protetor solar diariamente. Para te convencer, vamos te contar uma história.

Onde tudo começou

Para você proteger seus dentes com produtos de qualidade, renomados cientistas suíços já estão trabalhando há décadas no desenvolvimento deste produto. Saiba mais sobre a história de elmex®

–

Com mais de 50 anos de tradição na Suíça, Alemanha e Áustria, a marca elmex® acaba de chegar ao Brasil para atender à população que sofre com desgaste (ou envelhecimento) dentário precoce. Problemas que antes poderiam ser atribuídos à população acima dos 70 anos hoje já atingem 30% dos jovens entre 25 e 30 anos, de acordo com dados da empresa. Os culpados, como vimos acima, são nossos hábitos: estresse, bruxismo, comidas ácidas, a ingestão de isotônicos, vinho e até indulgências como vinho e chocolate podem ser um problema.

Por isso, cientistas e odondologistas suíços criaram um ‘protetor dental’. A história de elmex começou por lá, na Suíça, há centenas de anos. Mais especificamente em 1638 com a fundação da farmácia GABA (Goldene Apotheke Basel), que está até hoje localizada em uma esquina movimentada de Basel.

Já em 1918, os negócios farmacêuticos iam bem e o fundador Hans Friedrich Eglinger resolveu dar início a uma jornada que tinha começado a dar resultado, a produção industrial de produtos para saúde. Neste ano, a GABA AG foi oficialmente fundada. Em 1944, Hans Friedrich Eglinger introduziu o objetivo de olhar exclusivamente para a saúde e cuidados com os dentes.

O primeiro produto da marca elmex®, surge em 1963 quando a primeira pasta de dentes com fluoreto de amina foi comercializada. Mas antes do lançamento, foram desenvolvidas 294 moléculas até chegarem à combinação perfeita, que resultou no produto final. O estudo, desenvolvido desde o início por Hans Rudolf Mühlemann, professor e diretor da Dental Instituts University of Zurich na época, teve, desde o início, foco no desenvolvimento de produtos com ingredientes únicos que ofereciam proteção baseada em evidências. Por isso, foram necessários inúmeros testes antes do produto estar pronto para ser lançado. Agora, como sinônimo de proteção e prevenção, elmex® chega ao mercado brasileiro com uma rotina completa de cuidados contemplando creme dental, fio dental, escovas e enxaguante bucal para que possamos dar um passo a mais na prevenção do desgaste dos precoce e alcançar dentes saudáveis a vida toda.

