Voos estão ficando mais turbulentos

A chamada “turbulência de ar claro”, que se manifesta quando não está chovendo e o céu parece limpo, ficou 55% mais frequente nas últimas quatro décadas.

A descoberta é de cientistas da Universidade de Reading (Reino Unido), que analisaram dados atmosféricos e de satélite e publicaram um estudo (1) a respeito.

A região mais afetada é o Atlântico norte, entre os EUA e a Europa. Acredita-se que a mudança seja causada pelo aquecimento global.

Fonte 1. Evidence for Large Increases in Clear-Air Turbulence Over the Past Four Decades. M Prosser e outros, 2023.

