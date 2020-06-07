Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Imagem Blog

Alexandre Versignassi

Por Alexandre Versignassi Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Blog do diretor de redação da SUPER e autor do livro "Crash - Uma Breve História da Economia", finalista do Prêmio Jabuti.

Maquiagem de dados: não há mais notícia ruim, está tudo maravilhoso

Eis um título que o governo gostaria de ver depois de ter dado "um trato" nos dados da Covid. Saiba melhor o que há por trás do batom e do rímel.

Por Alexandre Versignassi Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jun 2020, 14h36 | Atualizado em 5 set 2024, 09h07
Powder blowing from makeup brushes
 (mikroman6/Getty Images)
Continua após publicidade
Maquiagem de dados: não há mais notícia ruim, está tudo maravilhoso Priorizar nos meus resultados Google

Se os fatos vão contra a sua visão de mundo, eliminem-se os fatos.

Se eu morrer de Covid neste domingo, em casa, não vou entrar para as estatísticas. O relatório com a causa da minha morte só vai sair lá pela terça. E agora o Ministério da Saúde não divulga mais as mortes que aconteceram em outras datas, e que só foram confirmadas como decorrência da Covid depois.

Essa é uma parte da maquiagem de dados que o governo decidiu orquestrar. A outra está no próprio site do Ministério da Saúde. O que vemos lá agora é isto aqui:

Screen Shot 2020-06-07 at 1.00.10 PM

Siga

Não há mais a divulgação do total de casos. O que temos no lugar é o número diário de recuperados, com fundo verde, para ressaltar seu caráter positivo. Claro que o número de recuperados num dia sempre será maior que o de mortes – a taxa de letalidade da Covid, afinal, não é de 50%.

Continua após a publicidade

Para dar uma ideia do quão infantiloide é a nova página de estatísticas do governo federal, vale uma visita ao site do Ministério da Saúde da Inglaterra. Além de seguir dando os números totais de casos, eles apresentam dividindo por sexo e idade:

Screen Shot 2020-06-07 at 2.04.11 PM

E dão de forma clara a evolução diária de mortes:

Continua após a publicidade

Screen Shot 2020-06-07 at 2.57.31 PM

Só para comparar: a Inglaterra tinha por volta de mil mortes por dia em abril. E só começou a sair da quarentena em maio, quando esse índice tinha caído em mais de 50%. Em abril, o Brasil tinha mais ou menos 300 mortes por dia. Agora estamos onde os britânicos estavam lá atrás (foram 1.473 na última quinta). E começamos a sair da quarentena – mesmo em Estados que fazem oposição ao governo federal. Uma situação que dispensa adjetivos.

Pior. O Ministério da Saúde pretende revisar (diminuir) o total de mortes atribuídas à Covid até agora. É orwelliano: temos um problema de subnotificação. Como o governo lida com isso? Trabalhando ativamente para aumentar a subnotificação.

Continua após a publicidade

Alguns Estados já estavam firmes nessa labuta cosmética, como mostra o virologista Átila Iamarino no post abaixo: as capitais com mais mortes por Síndrome Respiratória Aguda (em relação às mortes por Covid) são justamente os que apresentam, oficialmente, menos mortes por Covid. Como Síndrome Respiratória Aguda é justamente o que o coronavírus causa, basta somar 2 + 2 para entender o tamanho da subnotificação:

 

Screen Shot 2020-06-07 at 1.23.11 PM

Continua após a publicidade

Enquanto governantes maquiam fatos, governados seguem mostrando que estão à altura deles. É o caso dos jovens de classe média que se aproveitam do fato de não declararem imposto de renda para fraudar a Caixa e receber o auxílio emergencial – e depois gastar comprando jogo de PlayStation.

A pandemia mostra qual é a cara do país. Mas e daí? O dia está bonito, pô. Rola uma praia.

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).