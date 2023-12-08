Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Mês do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Imagem Blog

Alexandre Versignassi

Por Alexandre Versignassi Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Blog do diretor de redação da SUPER e autor do livro "Crash - Uma Breve História da Economia", finalista do Prêmio Jabuti.
História

O sujeito que previu o smartphone em 1953

Normal. Qualquer um pode fazer especulações sobre o futuro. Mas, para ter alguma chance de acerto, você precisa seguir uma receita. Entenda qual.

Por Alexandre Versignassi Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 dez 2023, 10h13 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Cena do filme "De Volta para o Futuro".
 (Reprodução/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
O sujeito que previu o smartphone em 1953 Priorizar nos meus resultados Google

“É pura especulação imaginar o futuro do telefone”, disse Mark R. Sullivan, presidente da Pacific Telephone & Telegraph Co, em 1953. “Mas aqui vai a minha profecia: em seu estágio final de evolução, ele será portátil. Talvez tão portátil quanto um relógio. 

“Provavelmente não terá disco, nem algo equivalente. Também acho que os usuários poderão se ver, caso queiram, enquanto falam. E, quem sabe, o aparelho poderá traduzir de uma língua para a outra”. 

A previsão é tão certeira que parece mentira. Mas não. Sullivan realmente foi entrevistado pela Associated Press em abril 1953, para dar seu pitaco sobre o futuro do telefone, e o conteúdo saiu em diversos jornais dos EUA, entre eles o Boston Globe

Era tudo chute, claro. Mas chutes bem informados. Tudo que havia em 1953 eram os telefones fixos, ligados por fios de cobre. Só que boa parte da magia já estava lá. 

Siga
Continua após a publicidade

Um telefone fixo converte ondas sonoras (variações na pressão do ar) em sinais elétricos, ou seja, mudanças na voltagem – a força que empurra os elétrons. Essa informação viaja pelos fios. Quando ela chega ao aparelho destinatário, acontece o inverso: os elétrons fazem vibrar um diafragma, e ele traduz tudo de volta para a forma de ondas sonoras.   

Continua após a publicidade

A grande diferença entre a telefonia fixa e a celular é o modo de transmissão. Enquanto o fixo usa o fluxo de elétrons através de fios, o celular envia e recebe informação via ondas eletromagnéticas, que dispensam condutores. 

Em 1953, de qualquer forma, a transmissão por ondas eletromagnéticas já estava bem desenvolvida. O telégrafo sem fio tinha sido criado por Guglielmo Marconi em 1894. Logo, era possível imaginar um telefone portátil, que operasse via ondas eletromagnéticas, transmitindo não apenas sons, mas imagens.

Continua após a publicidade

Mais: se dava para transformar a voz em sinais eletromagnéticos, e vice-versa, traduzir idiomas em tempo real, só com o input da fala, poderia ser um progresso natural – hoje acessível pelo Google Tradutor.

Como disse Elon Musk: “As únicas coisas realmente impossíveis são as que envolvem quebrar as leis da física. Tudo o que não quebra essas regras é possível, não importa qual seja a opinião de qualquer um. A física é a lei. O resto é recomendação.”

Continua após a publicidade

Levando em conta essa filosofia, o que dá para especular hoje sobre o futuro? Viagens no tempo, talvez. Voltar para o passado, ao que tudo indica, viola as leis da física. Mas ir para o futuro não.

Aí é uma questão de engenharia. “Basta” criar uma máquina que alcance velocidades próximas à da luz. Embarque em uma, rodopie um mês pelo espaço a 1 bilhão de km/h e,  quando você voltar à Terra, terão se passado mil anos. Você foi para o futuro – o problema é que não daria para voltar, o que deve complicar a demanda pelas agências de turismo temporal.    

Continua após a publicidade

O ponto aqui é: para imaginar, e construir, o futuro, você precisa conhecer a ciência do presente. Propiciar isso de forma palatável, divertida, é a missão de cada um dos conteúdos aqui da Super. E assim será para sempre.

Publicidade
TAGS:
celular
Ciência
História
Smartphones
Superinteressante
Tecnologia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).