7 ofertas tech que realmente valem a pena na Black Friday 2023

PlayStation 5 e Switch mais baratos, TV de pontos quânticos a preço de tela comum, um notebook bom e barato, smartphone intermediário com especificações de flagship; confira bons negócios desta BF, a melhor dos últimos anos

Mais um ano, mais uma Black Friday, e mais uma vez o paradoxo: se as empresas sabem que hoje as pessoas ficam mais propensas a gastar, por que reduziriam os preços justo agora? Mas, em 2023, as coisas estão um pouco diferentes: as ofertas são nitidamente melhores do que nos anos anteriores (talvez porque, em meio à crise do varejo brasileiro, as lojas estejam precisando vender para levantar capital de giro). Vamos lá.

PlayStation 5 (com leitor de Blu-ray)

O console da Sony foi lançado no Brasil, em 2020, custando R$ 5 mil. Mas o preço foi caindo, e agora chega a seu menor patamar histórico – em um claro esforço para limpar o estoque antes da chegada da versão Slim, que deverá vir mais cara (e que tirando o SSD um pouquinho maior, com 175 GB a mais, não traz melhorias significativas). Se você anda pensando em comprar um PS5, agora é um bom momento.

R$ 3.440 na Amazon

Nintendo Switch com Mario Kart 8 Deluxe

Continua após a publicidade

O Switch está se aproximando de um fim de ciclo: a Nintendo deve lançar o sucessor dele em 2024. Mas o console, que vendeu 132,5 milhões de unidades até hoje, tem uma vasta biblioteca de games – e provavelmente continuará recebendo lançamentos até 2025 ou 2026. Este pacote vem com o Switch (versão LCD), o game Mario Kart 8 e três meses de assinatura do serviço Switch Online, que permite baixar gratuitamente jogos de NES e Super NES.

R$ 1.829 na Amazon

Smartphone Samsung Galaxy M54

Tela OLED de 6,7 polegadas, 8 gigabytes de memória RAM, 256 GB de armazenamento, conexão 5G. O Galaxy M54 mostra bem como os aparelhos intermediários de 2023 têm especificações impressionantes, à altura dos flagships do ano passado. O único porém está na CPU, que não é Snapdragon: é uma Exynos 1380, da Samsung. Mas ela tem boa performance, e a bateria grandona, de 6.000 mAh, compensa seu maior consumo de energia.

R$ 1.709 nas Casas Bahia

Continua após a publicidade

Smart TV Samsung QLED 4K 55Q65C

Ela tem 55 polegadas, resolução 4K e roda os serviços Xbox Game Pass e GeForce Now: permite jogar via nuvem, sem precisar de console (basta parear um controle Bluetooth, como o de Xbox, à televisão). Mas o principal é que a tela é de pontos quânticos, que geram cores mais fortes. Com o desconto da BF, o preço ficou bom (o mesmo de uma TV com tela comum).

R$ 2.634 na Fast Shop

Smart TV Samsung 4K 65CU7700

Você quer uma tela maior, tem espaço para isso, e não faz questão dos pontos quânticos? Este modelo, de 65 polegadas, está por um preço bem interessante. Roda a mesma plataforma da irmã menor, ou seja, também tem os serviços de games em nuvem e o Samsung TV Plus: um app que oferece 65 canais gratuitos, alguns surpreendentemente bons, por streaming.

Continua após a publicidade

R$ 3.096 nas Casas Bahia

Notebook VAIO FE 15

Em 2014, a Sony encerrou a produção dos notebooks da marca VAIO. Ela foi vendida – e, no Brasil, licenciada pela Positivo Computadores, que fabrica esta máquina. Ela tem processador Intel Core i5 de 11a. geração, tela Full HD de 15,6 polegadas, SSD de 512 gigabytes, 8 GB de memória RAM (que depois você pode expandir até 64 GB), vem com Windows 11 e pesa 1,75 kg. Um bom laptop para trabalhar, por um preço acessível.

R$ 2.339 na Amazon

Caixa de som Bluetooth LG XBOOM Go XG9

Continua após a publicidade

Por anos, a LG manteve um acordo de desenvolvimento com a empresa inglesa Meridian, que produz aparelhos de som high-end – e ficou responsável por afinar as caixas Bluetooth da fabricante coreana. Embora não traga o nome da Meridian, este modelo é herdeiro da parceria: tem boa qualidade de som, comparável à JBL Boombox 3 – mas custa a metade do preço.

R$ 1.255 na LG (com o cupom SPOTIFY25)

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram