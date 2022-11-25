Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Tecnologia

7 ofertas tech que realmente valem a pena nesta Black Friday

Google Wi-Fi com 30% de desconto, TV OLED por 25% a menos, notebook gamer com placa RTX 3050 por R$ 4,5 mil, Galaxy S20 a preço de celular intermediário: confira esses e outros bons negócios de hoje.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 nov 2022, 08h36 | Atualizado em 6 set 2024, 10h21
smartphne samsung
 (Samsung/Divulgação)
Continua após publicidade
7 ofertas tech que realmente valem a pena nesta Black Friday Priorizar nos meus resultados Google

Google Wi-Fi com 30% de desconto, TV OLED por 25% a menos, notebook gamer com placa RTX 3050 por R$ 4,5 mil, Galaxy S20 a preço de celular intermediário: confira esses e outros bons negócios de hoje. 

Mais um ano, mais uma Black Friday, e o mesmo paradoxo de sempre: se os lojistas sabem que as pessoas estão mais propícias a comprar hoje, por que baixariam os preços? Os sites estão cheios de ofertas fake, “pela metade do dobro”. Mas, procurando bem, dá para encontrar bons negócios – especialmente agora que a crise dos semicondutores parece estar arrefecendo, e os produtos tech baratearam um pouco. Vamos lá.  

 

foto do google wifi
(Google/Divulgação)

Roteador Google Wi-Fi Mesh AC1200 

Siga
Continua após a publicidade

Quase todo mundo tem problema com Wi-Fi em algum ponto da casa, e a solução são os roteadores mesh: eles distribuem o sinal usando uma banda separada, sem interferir na velocidade da sua conexão (como acontece com os repetidores de sinal, por exemplo). E o Google Wi-Fi, que nós testamos no lançamento, é um dos melhores: bem fácil de instalar e extremamente estável. Normalmente, você gastaria R$ 1.700 para comprar três dele (o suficiente para cobrir a maioria das casas e apartamentos). Na Black Friday, 30% a menos.  

R$ 1.200 o kit com três unidades na Amazon.

Continua após a publicidade

 

smartphne samsung
(Samsung/Divulgação)

Smartphone Galaxy S20 FE 5G 128 GB 

Continua após a publicidade

Processador Snapdragon 865, 6 gigabytes de memória RAM, tela OLED de 6,5 polegadas, 128 GB de armazenamento (com entrada para cartão microSD) e três câmeras traseiras, que tiram excelentes fotos e filmam em até 8K. O Galaxy S20 era o topo de linha da Samsung quando foi lançado, em 2020, mas até hoje é muito bom. Por isso, continua no mercado – agora com internet 5G, e preço de celular mid-range. 

R$ 1.599 nas Americanas.

Continua após a publicidade

 

notebook lenovo
(Lenovo/Divulgação)

Notebook Lenovo Ideapad 3 82MF0003BR

Continua após a publicidade

Está precisando de um notebook para trabalhar com textos, planilhas e coisas de escritório, e não quer gastar muito? Este tem uma boa configuração, com CPU AMD Ryzen 5-5500U, 8 gigabytes de memória RAM, SSD de 256 gigas, tela Full HD de 15,6 polegadas e sistema operacional Windows 11. Um computador rápido, honesto – e barato.

R$ 2.629 no Submarino

notebook dell
(Dell/Divulgação)

Notebook gamer Dell G15-i1210-U10P

Ele tem chip Intel Core i5 de 12a. geração, cheio de novas tecnologias (confira nosso teste), e placa de vídeo GeForce RTX 3050, ou seja, encara bem qualquer game. Vem com 8 gigas de RAM e SSD de 256 GB, mas depois você pode colocar mais memória e um SSD adicional (é bem fácil). O sistema operacional é o Ubuntu Linux, excelente. Hoje em dia, o Linux roda a grande maioria dos games – mas, se mesmo assim você não gostar dele, sempre dá para instalar o Windows.

R$ 4.499 nas Americanas.

console xbox
(Microsoft/Divulgação)

Console Xbox Series S 

A Microsoft não revela seus números, mas é bem provável que o Series S seja o videogame mais vendido do Brasil: ele é o console mais barato da nova geração, e dá acesso ao serviço Xbox Game Pass, que oferece centenas de games por uma assinatura mensal de R$ 30. O Series S tem uma relação custo-benefício imbatível – e, na Black Friday, está um pouquinho mais barato que de costume (com a diferença, você paga seis meses de Game Pass). 

R$ 1.905 nas Casas Bahia

tv samsung
(Samsung/Divulgação)

Smart TV 55” 4K Neo QLED Samsung QN55QN83BAGXZD VA

Ela é uma das primeiras TVs com a tecnologia miniLED (que a Samsung chama de Neo QLED): a tela é iluminada por milhares de LEDs, que são controlados individualmente e desligam quando a imagem contém tons escuros. O resultado são cores mais saturadas e um contraste surpreendente, que se aproxima do oferecido pelas telas de OLED. E sem o risco de burn-in (a tela ficar marcada por imagens estáticas), o calcanhar de Aquiles das OLED. 

R$ 3.989 no Magazine Luiza

 

Smart TV 4K LG OLED 65″

tv lg oled
(LG/Divulgação)

As TVs OLED têm mecanismos para prevenir e combater o burn-in, e eles funcionam. Se você não é gamer, e não fica com a TV ligada em canais de notícias (com um monte de elementos estáticos na tela) o dia inteiro, dá pra ir de OLED sem maiores preocupações. Esta é enorme, com 65 polegadas, e a oferta está ótima – R$ 2.000 abaixo do preço de lançamento (e metade de uma OLED Evo do mesmo tamanho).

R$ 5.999 na Fast Shop.

Publicidade
TAGS:
Black Friday
Gadgets
Games
Notebooks
Smartphones
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).