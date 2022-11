7 ofertas tech que realmente valem a pena nesta Black Friday

Google Wi-Fi com 30% de desconto, TV OLED por 25% a menos, notebook gamer com placa RTX 3050 por R$ 4,5 mil, Galaxy S20 a preço de celular intermediário: confira esses e outros bons negócios de hoje.

Mais um ano, mais uma Black Friday, e o mesmo paradoxo de sempre: se os lojistas sabem que as pessoas estão mais propícias a comprar hoje, por que baixariam os preços? Os sites estão cheios de ofertas fake, “pela metade do dobro”. Mas, procurando bem, dá para encontrar bons negócios – especialmente agora que a crise dos semicondutores parece estar arrefecendo, e os produtos tech baratearam um pouco. Vamos lá.

Roteador Google Wi-Fi Mesh AC1200

Quase todo mundo tem problema com Wi-Fi em algum ponto da casa, e a solução são os roteadores mesh: eles distribuem o sinal usando uma banda separada, sem interferir na velocidade da sua conexão (como acontece com os repetidores de sinal, por exemplo). E o Google Wi-Fi, que nós testamos no lançamento, é um dos melhores: bem fácil de instalar e extremamente estável. Normalmente, você gastaria R$ 1.700 para comprar três dele (o suficiente para cobrir a maioria das casas e apartamentos). Na Black Friday, 30% a menos.

R$ 1.200 o kit com três unidades na Amazon.

Smartphone Galaxy S20 FE 5G 128 GB

Processador Snapdragon 865, 6 gigabytes de memória RAM, tela OLED de 6,5 polegadas, 128 GB de armazenamento (com entrada para cartão microSD) e três câmeras traseiras, que tiram excelentes fotos e filmam em até 8K. O Galaxy S20 era o topo de linha da Samsung quando foi lançado, em 2020, mas até hoje é muito bom. Por isso, continua no mercado – agora com internet 5G, e preço de celular mid-range.

R$ 1.599 nas Americanas.

Notebook Lenovo Ideapad 3 82MF0003BR

Está precisando de um notebook para trabalhar com textos, planilhas e coisas de escritório, e não quer gastar muito? Este tem uma boa configuração, com CPU AMD Ryzen 5-5500U, 8 gigabytes de memória RAM, SSD de 256 gigas, tela Full HD de 15,6 polegadas e sistema operacional Windows 11. Um computador rápido, honesto – e barato.

R$ 2.629 no Submarino.

Notebook gamer Dell G15-i1210-U10P

Ele tem chip Intel Core i5 de 12a. geração, cheio de novas tecnologias (confira nosso teste), e placa de vídeo GeForce RTX 3050, ou seja, encara bem qualquer game. Vem com 8 gigas de RAM e SSD de 256 GB, mas depois você pode colocar mais memória e um SSD adicional (é bem fácil). O sistema operacional é o Ubuntu Linux, excelente. Hoje em dia, o Linux roda a grande maioria dos games – mas, se mesmo assim você não gostar dele, sempre dá para instalar o Windows.

R$ 4.499 nas Americanas.

Console Xbox Series S

A Microsoft não revela seus números, mas é bem provável que o Series S seja o videogame mais vendido do Brasil: ele é o console mais barato da nova geração, e dá acesso ao serviço Xbox Game Pass, que oferece centenas de games por uma assinatura mensal de R$ 30. O Series S tem uma relação custo-benefício imbatível – e, na Black Friday, está um pouquinho mais barato que de costume (com a diferença, você paga seis meses de Game Pass).

R$ 1.905 nas Casas Bahia.

Smart TV 55” 4K Neo QLED Samsung QN55QN83BAGXZD VA

Ela é uma das primeiras TVs com a tecnologia miniLED (que a Samsung chama de Neo QLED): a tela é iluminada por milhares de LEDs, que são controlados individualmente e desligam quando a imagem contém tons escuros. O resultado são cores mais saturadas e um contraste surpreendente, que se aproxima do oferecido pelas telas de OLED. E sem o risco de burn-in (a tela ficar marcada por imagens estáticas), o calcanhar de Aquiles das OLED.

R$ 3.989 no Magazine Luiza.

Smart TV 4K LG OLED 65″

As TVs OLED têm mecanismos para prevenir e combater o burn-in, e eles funcionam. Se você não é gamer, e não fica com a TV ligada em canais de notícias (com um monte de elementos estáticos na tela) o dia inteiro, dá pra ir de OLED sem maiores preocupações. Esta é enorme, com 65 polegadas, e a oferta está ótima – R$ 2.000 abaixo do preço de lançamento (e metade de uma OLED Evo do mesmo tamanho).

R$ 5.999 na Fast Shop.

