“Age of Mythology: Retold” ressuscita clássico do PC no Xbox

Em 2002, a franquia Age of Empires já tinha um nome de peso: essa série de estratégia em tempo real, cujo primeiro game foi lançado em 1997, havia ganhado uma continuação, Age of Empires II, e duas expansões (a primeira dedicada ao Império Romano, e a outra com cinco civilizações, incluindo os maias e os astecas). Aí a Microsoft sentiu confiança para ousar e acrescentou, em Age of Mythology, um elemento de fantasia. Em vez de comandar exércitos em cenários históricos reais, como nos jogos anteriores, agora as batalhas se passavam em histórias da mitologia grega, egípcia e nórdica.

Deu certo: o game agradou, vendeu bem, e deixou saudades nos jogadores das antigas – a franquia Age of Empires seguiu em frente, recebendo muitas continuações e expansões, mas seu spin-off mitológico parou ali. Agora, mais de 20 anos depois, ele está voltando. Age of Mythology: Retold é um remake, com gráficos atualizados, do jogo original – e será lançado nesta quarta-feira (4) para PC e Xbox Series X/S.

Ele permite jogar sozinho, em campanhas que reinterpretam cenários mitológicos, ou no modo multiplayer, contra outras pessoas online. Em ambos os casos, a mecânica é a mesma: você controla um exército, cujos soldados orienta durante as batalhas para conquistar ou defender território. É um jogo do gênero real time strategy (RTS), no qual você assume o papel de planejador militar – tipo um SimCity, só que de guerra.

A parte mitológica fica por conta das divindades que podem ser evocadas, como Zeus, Isis ou Thor, cujos poderes mágicos ajudam a derrotar o adversário – e são bem divertidos de ver em ação.

Continua após a publicidade

O game traz uma mini-enciclopédia de mitologia, com dezenas de artigos (em português) explicando quem é quem na mitologia grega, egícia e nórdica. Basta clicar na aba “Aprender” para acessar os textos, que são bem escritos, diretos e agradáveis de ler.

Mythology nasceu no PC, e é melhor de jogar nele: fica mais fácil e rápido selecionar e guiar os soldados usando o mouse. Mas o gameplay também é fluido no Xbox, com o controle: os menus do jogo foram bem adaptados. Eles têm um certo grau de complexidade, que você deve estar disposto a aprender – como em qualquer RTS.

Os gráficos são bons, mas o remake não fez milagre: em alguns momentos, especialmente nos diálogos entre os personagens, Mythology ainda tem a cara do original de 2002. E tudo bem: ele continua tão interessante e desafiador quanto sempre foi.

Age of Mythology: Retold será lançado nesta quarta (4/8) para PC e Xbox Series X/S. Ele estará disponível gratuitamente no serviço Game Pass. O jogo avulso custa R$ 90.