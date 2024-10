Aplicativo para iPhone copia a chave de qualquer porta

Você tira uma foto da chave, e o app KeyMe se encarrega do resto. Usando uma impressora 3D, os criadores do aplicativo produzem uma cópia perfeita da chave – e mandam pra você pelo correio. O serviço, que por enquanto só está disponível nos Estados Unidos, é uma maneira rápida e prática de fazer cópias, mas também está gerando polêmica – porque pode criar grandes problemas de segurança. O simples ato de tirar as chaves do bolso e colocá-las em cima da mesa (no trabalho ou em um restaurante, por exemplo), pode ser suficiente para que elas sejam clonadas. Claro, há outros obstáculos -o bandido precisa descobrir onde você mora e ter acesso ao prédio, se for o caso-, mas o aplicativo pode ser considerado relativamente preocupante.