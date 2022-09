Apple mostra novo iPhone 14, com conexão via satélite

Ela é ativada em locais sem sinal de celular, e permite enviar mensagens de emergência; veja novidades de evento da empresa, que também apresentou iPhone 14 Pro com “entalhe” menor, novos AirPods Pro e o Apple Watch Ultra, com até 60h de bateria

Acabou de terminar a apresentação da Apple nos EUA. O evento começou com o Apple Watch Series 8, que ganhou um sensor térmico – ele mede a temperatura corporal durante exercícios e também torna mais preciso o monitoramento do ciclo menstrual (que foi adicionado ao watchOS em 2019, e indica quando a mulher pode estar ovulando).

Fora o sensor, a principal novidade é o Low Power Mode, que desabilita algumas funções do relógio (como a tela sempre ligada e o monitoramento de exercícios) e faz a bateria durar 36 horas. Ele também estará disponível para os modelos mais antigos, do Series 4 em diante. Já o novo Series 8 vai custar US$ 399 – ou US$ 499 na versão Cellular, com acesso direto à rede.

A empresa também mostrou o Apple Watch Ultra, com novo design e um avanço bem relevante: 36 horas de bateria. É o dobro dos modelos atuais – e, no modo de baixo consumo, pode chegar a 60h, segundo a Apple. Ele é feito de titânio, e maior que os antecessores: mede 49 milímetros de diagonal, e é relativamente alto. Um relógio bem grande – que parte das pessoas vai achar grande demais. US$ 799.

Em seguida, veio a segunda geração dos AirPods Pro: eles têm um novo sistema de cancelamento de ruído, que promete reduzir 2x mais os barulhos do ambiente, e 30 horas de bateria (6h a cada recarga dos fones, na caixinha). Vão custar US$ 249.

O iPhone 14 e o iPhone 14 Plus têm tela OLED (6,1 e 6,7 polegadas, respectivamente), câmera mais sensível à luz e o novo processador A15 Bionic, de seis núcleos. Lembra quando a Apple lançava os modelos “S”, com pequenas atualizações, nos anos entre as novas gerações do iPhone? Parecia que o iPhone 14 ia ser isso, sem grandes novidades.

Mas ele tem uma: conexão com satélites. O recurso se chama Emergency SOS, e serve para enviar mensagens quando você está num local sem sinal de celular (dá para pedir ajuda se o seu carro quebrou, por exemplo). Não é para ficar batendo papo.

Segundo a Apple, o iPhone consegue se conectar a um satélite e enviar a mensagem em menos de 15 segundos. O serviço estará disponível apenas nos EUA e no Canadá, e será gratuito nos primeiros dois anos. O iPhone 14 vai custar US$ 799; o 14 Plus, US$ 899.

O evento terminou com o iPhone 14 Pro, no qual a Apple finalmente fez algo bastante esperado: diminuiu em 30% o tamanho do entalhe (notch): o recorte na parte de cima da tela que abriga a câmera frontal, um miniprojetor infravermelho e o sensor de profundidade TrueDepth, usados no reconhecimento facial.

O novo entalhe é integrado às notificações do iOS, que parecem “saltar” dele – um truque visual que ajuda a integrar o recorte e torná-lo menos incômodo. Alguns celulares Android, como o Xiaomi Mi Mix 4 e o Galaxy Z Fold, da Samsung, já deram o próximo passo: neles, a câmera frontal é invisível, pois fica sob a tela. Mas é só a câmera; ela não tem um sensor de profundidade.

Falando em câmeras, o iPhone 14 Pro evoluiu nesse aspecto, e agora permite fotografar com até 48 megapixels de resolução (quatro vezes a resolução do 13 Pro), no formato Apple ProRAW. Ele também tem o sistema Emergency SOS, de mensagens por satélite, e vai custar US$ 999 – ou US$ 1099 na versão Pro Max, com tela maior.

