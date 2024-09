Apple se retrata publicamente com a Samsung – e diz que ela não copiou o iPad

A Apple pode ter derrotado a Samsung na Justiça dos EUA, mas na Europa a história é outra. Em julho, a Justiça inglesa entendeu que o tablet Galaxy não é uma imitação do iPad – e obrigou a Apple a se retratar publicamente com a Samsung. A retratação terá de ser veiculada nos jornais ingleses e também no site da própria Apple, onde acaba de ser publicada.

O documento começa admitindo o fato: “A Alta Corte de Justiça da Inglaterra considerou que o Galaxy Tab, da Samsung, não infringe a patente de design da Apple”. Mas, logo em seguida, vira uma espécie de propaganda da própria Apple, citando passagens em que o juiz elogiou o iPad (“a simplicidade do design da Apple é impressionante”) e fustigou o Galaxy (“não é tão cool“). Ou seja: a Apple cumpriu a ordem judicial e publicou a retratação, mas dando um jeito de aproveitar isso a seu favor. Espertinha.