“Astro Bot” é um dos melhores jogos de plataforma do PS5 – e de todos os tempos

Ao lançar o PlayStation 5, no final de 2020, a Sony fez algo incomum: decidiu incluir um jogo com o console. Astro’s Playroom era curto, apenas três horas, e foi projetado para demonstrar os novos recursos do controle DualSense, como o sensor de movimento, a resposta háptica (um tipo mais detalhado de vibração) e os gatilhos adaptáveis. O game era ótimo, foi bem recebido, e o robozinho Astro se tornou uma espécie de mascote do PS5.

Agora, quatro anos depois, ele está de volta em Astro Bot, que será lançado amanhã para o PlayStation 5. Desta vez é um game completo, com mais de 20 horas de conteúdo. E o resultado impressiona. Astro Bot é um dos melhores jogos de plataforma (em que você pula para atravessar obstáculos) de todos os tempos – se aproxima das maiores obras-primas da Nintendo, como Super Mario Galaxy.

É assim, primeiro, pela inteligência. Os níveis têm mecânicas de jogo variadas e espertas, que exploram bem as habilidades do protagonista Astro: dependendo da fase ele pode voar, ficar pequeno como um ratinho, se transformar numa esponja que absorve a água ou manipular o tempo, por exemplo. E você usa esses poderes para ir atravessando os cenários – que vão testando, de formas novas e surpreendentes, a sua capacidade de fazer isso. Astro Bot esbanja criatividade; nunca se torna previsível ou repetitivo.

O segundo ponto é a excelência técnica. Os cenários do jogo são enormes e têm gráficos impressionantes, com alto nível de detalhes e muitos elementos simultâneos – em certos momentos, há mais de 100 personagens na tela ao mesmo tempo. A qualidade visual de Astro Bot realmente se destaca, lembra a de outro jogo “fora da curva” – Ratchet & Clank, de 2021.

O som também. Parte dos efeitos sonoros do jogo é reproduzida pelo alto-falante embutido no controle DualSense. E isso, combinado com a resposta háptica, aumenta bastante a sensação de imersão: nas fases em que está chovendo, você tem a impressão de que os pingos d’água estão caindo nas suas mãos. Ao passar por uma superfície de gelo, a vibração detalhada e o som simulam bem a sensação de estar patinando, por exemplo.

O uso dessas tecnologias não tem o mesmo encanto de quatro anos atrás, quando Astro’s Playroom foi lançado e elas eram novidade. Mas Astro Bot lembra quão boas elas podem ser – é, de longe, o game que mais aproveita as funções do DualSense. Também explora bem o sensor de movimento do controle, que substitui o direcional analógico em alguns momentos.

O objetivo do jogo é resgatar 300 robozinhos, que estão espalhados pelos cenários, para consertar o PlayStation 5 onde eles moravam e sair voando. Astro Bot está cheio de referências ao PS5, tanto nos robozinhos -alguns deles parodiam personagens de outros jogos do console- quanto nos cenários: há fases inspiradas em God of War e Horizon, por exemplo.

O game privilegia a exploração, não a destreza em si – ou seja, é relativamente fácil, embora não a ponto de desanimar (como acontece na franquia Lego, por exemplo). E também tem 25 níveis escondidos, bem mais desafiadores, para os jogadores mais habilidosos. É bastante conteúdo.

A soma de qualidades de Astro Bot faz dele um dos melhores platformers de todos os tempos. Coloca seu autor, o estúdio japonês Asobi (pertencente à Sony), entre os maiores criadores desse tipo de jogo. É um dos pontos altos da biblioteca do PS5 – e certamente merece ser jogado.

Astro Bot será lançado amanhã, para PS5, por R$ 299,90. Também estará disponível em mídia física, por R$ 299 – veja exemplo abaixo, da Amazon.

