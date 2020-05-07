Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Coronavírus sofre mutação e se torna mais contagioso, aponta estudo

Cientistas encontram mudança na proteína spike, que o vírus usa para se conectar a células humanas; alteração genética é considerada "uma preocupação urgente" pelos pesquisadores, pois pode tornar vacinas ineficazes 

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 Maio 2020, 14h17 | Atualizado em 5 set 2024, 09h08
Coronavírus sofre mutação e se torna mais contagioso, aponta estudo
 (Radoslav Zilinsky/Getty Images)
Continua após publicidade
Coronavírus sofre mutação e se torna mais contagioso, aponta estudo Priorizar nos meus resultados Google

Cientistas encontram mudança na proteína spike, que o vírus usa para se conectar a células humanas; alteração genética é considerada “uma preocupação urgente” pelos pesquisadores, pois pode tornar vacinas ineficazes

O estudo, que foi realizado pelo Los Alamos National Laboratory, pertencente ao governo dos EUA, identificou 14 mutações na proteína spike (S), das quais uma foi considerada alvo de “preocupação urgente” pelos cientistas. Batizada de D614G, essa mutação é resultante de uma única alteração no código genético do vírus: a substituição de guanina por adenina na posição 23.403 (o SARS-CoV-2 é formado por 30 mil pares de nucleotídeos, ou “letras” genéticas).

Segundo os pesquisadores, a mutação ocorreu entre dezembro e fevereiro, quando a nova cepa do vírus começou a se espalhar na Europa. “A D614G está aumentando de frequência de forma alarmante, indicando que ela possui uma vantagem relativa à cepa original, de Wuhan, o que permite seu espalhamento mais rápido”, diz o estudo. “Quando é introduzida em novas regiões, [ela] rapidamente se torna a forma dominante”, afirmam os cientistas. Além da Europa, o vírus contendo a mutação D614G foi identificado nos EUA, no Brasil, no México e até na China, onde a pandemia começou. Os cientistas analisaram o código genético de 6.000 amostras, coletadas em todo o mundo.  

Continua após a publicidade

A nova cepa do vírus é mais transmissível por dois motivos. O primeiro é estrutural: a mutação D614G afeta diretamente a proteína spike, responsável pelas protuberâncias em torno do vírus – que ele usa para se conectar a células humanas. Os cientistas acreditam que essa alteração tenha melhorado a ligação com os receptores ACE2 humanos. A outra explicação possível, diz o estudo, é um fenômeno chamado “aprimoramento dependente de anticorpos” (ADE). Esse fenômeno, que já foi observado em outros vírus, como HIV, zika e os que causam dengue e febre amarela, ocorre quando os anticorpos humanos não conseguem neutralizar um vírus – que, por motivos ainda não plenamente compreendidos, se torna mais infeccioso por causa disso.  

Siga
Continua após a publicidade

A cepa contendo a mutação D614G não é mais agressiva do que a original: os pacientes que a contraem apresentam índices similares de internação e óbito. Mas, de acordo com os cientistas do Los Alamos (laboratório que tem 12 mil funcionários e coordenou o Projeto Manhattan, que levou à criação da bomba atômica), a mutação pode atrapalhar o desenvolvimento de vacinas contra o SARS-CoV-2, podendo torná-las ineficazes. 

Continua após a publicidade

“Se a pandemia se prolongar, isso pode exacerbar o acúmulo de mutações durante o ano ou mais que levará até a primeira vacina. Se lidarmos com esse risco agora, talvez possamos atentar para evoluções do vírus, que se ignoradas poderiam limitar a efetividade clínica das primeiras vacinas”, afirma o estudo. 

Continua após a publicidade

Os coronavírus costumam apresentar taxas de mutação bem menores do que outros tipos de vírus – mas a alta proliferação do SARS-CoV-2, com o vírus exposto a pressões seletivas e a ocorrência de trocas genéticas entre cepas, pode estar acelerando o processo. “Dada a importância vital da proteína spike, tanto em termos de infectividade quanto como alvo para anticorpos, nós sentimos que há uma necessidade urgente de um sistema que avalie sua evolução durante a pandemia”. 

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).