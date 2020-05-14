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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Tecnologia

Primeira demo do PlayStation 5 tem gráficos impressionantes; veja

Novo console da Sony roda jogo de demonstração feito com o "motor gráfico" Unreal Engine 5 - que também será compatível com o Xbox Series X

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 Maio 2020, 13h12 | Atualizado em 5 set 2024, 09h08
unreal 5-vale este
 (Epic Games/Reprodução)
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Primeira demo do PlayStation 5 tem gráficos impressionantes; veja Priorizar nos meus resultados Google

Novo console da Sony roda jogo de demonstração feito com o “motor gráfico” Unreal Engine 5 – que também será compatível com o Xbox Series X

Na semana passada, a Microsoft mostrou os primeiros games do seu novo console, o Xbox Series X, que será lançado até o final do ano. Isso aumentou a expectativa sobre a resposta da Sony, que finalmente veio – e como. É um vídeo de nove minutos em que o PlayStation 5 (que também chega até o Natal) roda um game de teste, criado pela empresa Epic Games para demonstrar o poder gráfico do Unreal Engine 5: um software de criação 3D que os estúdios usam para fazer games. 

É de tirar o fôlego. Repare nos cenários, incrivelmente detalhados e com texturas quase foto-realistas, e na iluminação, que é gerada usando física real (ray tracing). Segundo a Epic, a demonstração está rodando em tempo real num PlayStation 5. Confira: 

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Em tempo: o Unreal Engine 5 também irá rodar no Xbox Series X, no PC, e até (com menos recursos gráficos) no console Nintendo Switch. Ele não é exclusivo do PlayStation 5. A Epic Games elogiou bastante o console da Sony, mas não disse se ele possui alguma otimização exclusiva para o UE5 – o que é pouco provável. Atualmente, os games feitos na plataforma Unreal 4 rodam da mesma forma no PlayStation 4 e no Xbox One: eventuais diferenças de performance estão ligadas à capacidade gráfica de cada console (o Xbox One era mais fraco, mas passou à frente com o lançamento da versão One X), não a otimizações específicas. O mesmo deve acontecer com o Unreal 5. 

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Ele também vai demorar um pouco. Só será lançado em 2021, um semestre após a nova geração de consoles. Isso significa que a primeira leva de games, tanto do PS5 quanto do Series X, provavelmente não terá todo esse poder gráfico. Ele será alcançado quando os desenvolvedores dominarem os recursos do Unreal 5, o que só deve acontecer em 2022.   

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