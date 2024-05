“Endless Ocean Luminous” troca desafio por experiência lo-fi

Sabe aqueles dias em que você está tão cansado, depois de trabalhar ou estudar, que até gostaria de relaxar jogando algum game, mas não tem mais energia para isso? “Endless Ocean Luminous” pode ser uma opção para momentos assim: é um game de mergulho em que o objetivo consiste, apenas, em procurar peixes e objetos submersos.

O jogo, que foi desenvolvido pelo estúdio japonês Arika e está sendo lançado pela Nintendo para o Switch, é absolutamente tranquilo, sem um pingo de estresse. Lembra bastante, no tom, o gênero musical lo-fi. Você simplesmente vai nadando e escaneando os peixes, cuja lista inclui espécies atuais e também criaturas extintas – como o mosassauro, um grande lagarto que viveu há 90 milhões de anos.

Ao encontrar cada espécie (mais de 500 ao todo), o game mostra uma ficha técnica com informações científicas sobre ela, o que é interessante. Os gráficos são ok, com peixes bem desenhados, mas o ambiente subaquático poderia ser um pouco mais detalhado.



Além do mergulho livre, o game também tem um modo campanha, em que você desvenda o fenômeno por trás da extinção dos corais – um tema bem atual, que “Endless Ocean Luminous” desenvolve com pitadas de sci-fi.

Para ir avançando na história, é preciso encontrar determinados objetos e espécies marinhas. É aí que o game revela seu paradoxo: ele é bem fácil, mas exige esforço demais. Você só pode começar a segunda fase (a primeira é apenas um tutorial) se antes escanear 500 peixes – o que demanda um tempão, e acaba se tornando monótono.

Mais adiante, esse número mínimo sobe para 1.000 scans, e depois 2.000. Ou seja: “Endless Ocean Luminous” (primeiro game da franquia desde “Endless Ocean 2”, lançado em 2009 para o Nintendo Wii) acaba exigindo uma quantidade exagerada de grinding, o que desestimula a progressão na campanha.

Com isso, o ponto forte do jogo acaba sendo o modo multijogador, em que você pode participar de mergulhos com até 30 pessoas. Ele é divertido, mas só o tempo dirá se vai vingar: depende, como todo modo online, da quantidade de jogadores disponíveis.

Endless Ocean Luminous está disponível para download na loja online do Nintendo Switch, por R$ 249.

