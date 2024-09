Facebook lança pacote de aplicativos que muda a cara do Android; veja como é

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=X-mViAEryVg?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

Ele se chama Facebook Home e substitui a tela inicial (home screen) e a tela de proteção (lock screen) do Android, que passam a mostrar atualizações dos seus amigos e diversas maneiras de interagir com eles usando os recursos do Facebook, como fotos, mensagens, chat e voz. É uma tentativa de estreitar ainda mais o vínculo das pessoas com o FB, e substituir vários serviços concorrentes – WhatsApp, Skype e Gmail, por exemplo.

O Home não é um sistema operacional, e não altera permanentemente o Android – é só um pacote que muda a cara do celular e pode ser facilmente desinstalado se você não gostar.

(Em tempo: não há versão para iPhone porque a Apple não permite que terceiros modifiquem a aparência do iOS). O pacote é grátis e poderá ser baixado, na loja de aplicativos Google Play, a partir de 12 de abril. Parece interessante.

ps: também foi anunciado um celular, o HTC First, que já virá com Facebook Home instalado.