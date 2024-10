Google Maps tem imagem do Android fazendo xixi na Apple

O desenho, que foi encontrado pelo jornal inglês Guardian, apareceu num mapa do Paquistão – e mostra o robô-símbolo do Android urinando sobre uma maçã comida, idêntica ao logotipo da Apple. A pichação foi obra de um cartógrafo voluntário, que colaborava com o Maps, e já foi deletada pelo Google. Aparentemente, esse contribuidor estava muito irritado. Porque também apareceu outra pichação, a alguns quilômetros de distância da primeira, na qual se lê: Google Review Policy is Crap (“a política de revisão de alterações do Google é uma droga”).