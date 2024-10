Google vai vender propagandas de TV. E isso é uma péssima notícia para as emissoras

Talvez você não saiba, mas o Google também é provedor de internet e TV. Ele criou o serviço Google Fiber, que oferece internet ultrarrápida (1.000 Mbps) e 150 canais de TV por uma mensalidade de US$ 130. É um bom negócio: mesmo preço das demais operadoras, por uma conexão muito mais rápida. O Fiber é um serviço experimental, que por enquanto só está disponível em sete cidades dos EUA. Mas agora, sem alarde, o Google ensaia uma manobra que pode transformar completamente o mercado de TV: ele pretende vender anúncios. Quando o usuário do Google Fiber ligar a TV e sintonizar um canal qualquer, verá propagandas nos intervalos dos programas. Normal. Mas serão anúncios comercializados, e monitorados, pelo próprio Google.

O Google será capaz de dizer a cada anunciante, com 100% de exatidão (não por amostragem, como o Ibope), quantas pessoas realmente viram a propaganda dele. Poderá exibir anúncios personalizados, escolhidos de acordo com o seu bairro, a sua idade, os programas que você assiste, quais propagandas você já viu. E controlar tudo isso em tempo real. Ou seja: o Google vai fazer com os anúncios de TV o que fez com os banners de internet – negócio no qual ele já fatura US$ 13 bilhões anuais. Para as emissoras de TV, isso muda tudo. Porque elas perdem o controle sobre os anúncios, e o dinheiro que trazem.

Claro, nada será imposto – até porque as emissoras produzem e controlam a programação. Só vão aderir ao sistema do Google se quiserem. Mas haverá forte pressão do mercado publicitário para que isso aconteça, por um motivo simples. É muito mais fácil, e geralmente bem mais barato, publicar um banner usando a plataforma do Google, o AdSense, do que procurar o site no qual você deseja anunciar e tratar diretamente com ele. É por isso que os anúncios na internet custam muito menos do que na “velha mídia”, jornais e revistas. Porque na internet, a propaganda não costuma ser comercializada pelo dono do conteúdo, mas por alguns poucos intermediários – dos quais o maior é o Google.

Se ele tiver sucesso em seu novo projeto, vai acontecer a mesma coisa com a televisão. O preço dos anúncios vai despencar, e os canais de TV terão de se virar com muito menos dinheiro – como já acontece, hoje, com a mídia escrita (os sites quase sempre têm orçamentos muito menores que as publicações impressas). Isso é muito bom para os anunciantes, que passarão a gastar menos. É muito bom para o Google, que vai ganhar bilhões em comissões. Só não é bom para as emissoras – e, consequentemente, para seu público. A programação dos canais abertos tende a ficar pior. A dos canais fechados também (a não ser que os assinantes aceitem pagar mensalidades mais altas, o que é pouco provável). Produzir conteúdo custa dinheiro. Com menos dinheiro, ele fica pior.

Esse cenário pode parecer exagerado ou distante. Não é. Foi exatamente o que aconteceu, num espaço de poucos anos, com a imprensa escrita e sua transição (financeiramente mal-sucedida) para a internet. Tudo mudou, e quando as empresas se deram conta, não tinha mais volta. As emissoras de TV provavelmente sabem disso, e tentarão resistir. A dúvida é se o poder delas, por maior que seja, será suficiente.