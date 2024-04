Honesto e divertido, “Stellar Blade” é uma boa surpresa no PS5

A Terra foi invadida por aliens chamados Naytibas, que você sai matando com a sua espada. A premissa não poderia ser mais simples e clichê. Mas na prática isso é ótimo, porque libera espaço para a ação em si: Stellar Blade é daqueles games que você abre e já sai jogando, sem precisar assistir a clipes intermináveis ou mergulhar em tutoriais.

E a ação é ótima. Os gráficos surpreendem pela qualidade: são cheios de elementos e efeitos especiais de luz e partículas, especialmente nas lutas contra inimigos maiores e mais fortes. Os controles respondem bem, com precisão, e são ao mesmo tempo acessíveis e sofisticados. Dá para pegar e sair jogando numa boa, sem complicação, mas você também vai aprendendo novas combinações e tipos de ataque ao longo do game.

O grau de dificuldade é bem calibrado, com uma curva que sobe no ritmo certo e de forma honesta: Stellar Blade não recorre ao truque, cada vez mais comum hoje em dia, de apelar gratuitamente a uma estrutura roguelike (em que você perde tudo e volta ao começo do jogo se morrer) para fazer o game render mais e parecer maior do que é. Usa um sistema de salvamento tradicional, com checkpoints colocados em pontos estratégicos.

O game foi desenvolvido pelo estúdio coreano Shift Up, e publicado pela Sony – trata-se de um título exclusivo do PlayStation 5. Oferece três modos gráficos: Performance, Balanced e Resolution. Os dois primeiros rodam a 60 fps estáveis, mas o modo Performance apresenta um pouco de serrilhamento (aliasing) em detalhes dos cenários.

O modo Resolution resolve isso aumentando a resolução de renderização, que passa a ser 4K (nos outros modos, o game roda numa resolução menor, e o PlayStation 5 faz upscaling da imagem). O problema é que isso reduz a taxa de quadros para 30 fps, algo ruim para um game de ação como Stellar Blade. O melhor é jogar no modo Balanced, que é satisfatório.

Conforme você vai progredindo no jogo, a história vai se revelando – mas sempre com parcimônia, aos poucos, sem atrapalhar a ação em si. A campanha principal de Stellar Blade tem por volta de 20 horas de duração, podendo chegar a 25 ou 30 com os objetivos secundários. Uma boa opção para quando você só quer jogar algo simples e divertido.

Stellar Blade está disponível para download na loja do PlayStation 5, por R$ 350. Também está sendo lançado em mídia física, por R$ 345.