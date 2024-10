A nova IA, que se chama Movie Gen, serve para fazer síntese de vídeo: você digita a descrição de uma cena, incluindo quantos detalhes quiser, e o software produz um clipe realista. Já existem outras IAs capazes de gerar vídeo, como a Sora, apresentada mas ainda não lançada pela OpenAI. E também já existe uma IA que prometem fazem isso a partir de uma foto: é o VLOGGER, um algoritmo experimental apresentado pelo Google em março.

Mas a IA da Meta tem duas diferenças cruciais – e que, embora representem avanços técnicos, também podem ser preocupantes. A primeira é que o Movie Gen é capaz de gerar vídeos mais longos: no artigo científico descrevendo o sistema, os pesquisadores da Meta dizem ter utilizado o algoritmo para produzir clipes de até 16 segundos, em resolução Full HD. Já seria o suficiente para usar no TikTok ou no Reels do Instagram, por exemplo.

A segunda diferença do Movie Gen em relação a outras IAs de síntese de vídeo é que, ao contrário da OpenAI (e mesmo do Google), as plataformas da Meta armazenam fotos dos rostos de bilhões de pessoas. Ao habilitar o Movie Gen, a Meta poderia permitir que os usuários do Instagram e do Facebook criassem vídeos sintéticos, gerados por IA, de si mesmos com apenas um clique.

O resultado, a julgar pelos clipes divulgados pela Meta, é bastante impressionante. Mesmo tendo apenas uma foto 3×4 da pessoa, o algoritmo consegue gerar uma cena completa e realista [no exemplo acima, o prompt digitado pelos pesquisadores da Meta foi: “Uma cowgirl com calça jeans está num cavalo branco em uma cidade do velho oeste. Ela usa um cinto de couro. O cavalo é majestoso, com sua crina reluzendo sob o sol. As Montanhas Rochosas estão ao fundo”].

Isso traz um risco evidente, a explosão de deepfakes – inclusive, eis o ponto mais crítico, de terceiros. Seria difícil impedir que alguém pegasse fotos de outra pessoa e usasse o Movie Gen para criar vídeos dela. Na Coreia do Sul, alunas de mais de 500 escolas e universidades já foram alvo de deepfakes. Eram fotos, geradas com ferramentas de IA relativamente pouco conhecidas. Imagine o que aconteceria se fosse possível criar vídeos – e fazer isso em plataformas usadas por bilhões de pessoas.

A Meta provavelmente está ciente dos riscos envolvidos – tanto que ainda não definiu a data de lançamento ou os termos de uso do Movie Gen.

