Japão aprova nova lei: 10 anos de prisão para quem baixar arquivos piratas

Se você baixa músicas, filmes, programas de TV, aplicativos ou alguma outra coisa sem pagar por ela, dê graças a deus por não morar no Japão – onde acaba de ser aprovada uma lei que irá punir quem faz downloads ilegais com até 10 anos de cadeia e indenização de US$ 125 mil. A medida é considerada radical até entre parlamentares, que temem uma onda de processos criminais contra jovens. Porque tanto lá quanto aqui, a pirataria já é um hábito universal: no Brasil, 44% das pessoas com acesso à internet admitem a prática, o que nos torna campeões mundiais nela (e isso sem contar quem baixa, mas não admite).

Mas e aí? Baixar é certo ou errado, aceitável ou imoral? Veja de qual lado você está lendo o sensacional infográfico Como Ganhar uma Discussão Sobre: Downloads Piratas, publicado na SUPER deste mês.