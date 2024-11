“Lego: Horizon Adventures” adapta bem a franquia de ação da Sony

Os jogos baseados em Lego são um fenômeno da indústria de games, com dezenas de títulos lançados nas últimas três décadas. A franquia Horizon, da Sony, é um megassucesso de crítica e público, com mais de 32 milhões de cópias vendidas. Lego: Horizon Adventures une as duas coisas: leva o mundo de ação de Horizon, em que a heroína Aloy atravessa um mundo pós-apocalíptico, para o universo das pecinhas coloridas.

E o resultado é ótimo. Ao contrário de outros games Lego, que foram ficando cada vez mais fáceis ao longo dos anos para atrair o público infantil, mas se tornaram bobinhos demais para quem não é criança, Horizon Adventures agrada a todos os públicos. Isso porque ele tem cinco níveis de dificuldade selecionáveis – o quinto deles é bem desafiador e envolvente.

Todos os principais elementos de Horizon, como os dinossauros robóticos (cujos pontos fracos você deve acertar), o sensor digital e as diferentes flechas de Aloy, com efeitos diferentes sobre os inimigos, estão lá. A história é adaptada de forma leve, com o humor típico da série Lego, e também há elementos novos. Em certos momentos você pode, por exemplo, montar um carrinho de cachorro quente – que dispara mísseis contra os robôs presentes na tela.

Os gráficos são muito bonitos, com grande quantidade de elementos visuais na tela, e claramente estão alguns degraus acima de outros games Lego.

Continua após a publicidade

Horizon Adventures não traz melhorias para aproveitar o novo console PS5 Pro, mas não precisa: o PS5 base também é capaz de rodá-lo de forma irrepreensível. Um ponto relevante é que, embora o jogo tenha sido produzido pelo estúdio holandês Guerrilla, que pertence à Sony, ele não é exclusivo do PlayStation 5 – também está sendo lançado para Nintendo Switch e PC.

Dá para jogar sozinho ou com outra pessoa, inclusive pela internet, mas não com estranhos; só com amigos adicionados na sua conta da PlayStation Network. É um mecanismo de segurança importante para um game que também atrairá o público infantil.

Continua após a publicidade

Horizon Adventures põe mais ênfase na ação, com combates bem elaborados, do que em puzzles: você não precisa montar pecinhas e combiná-las para formar estruturas e mecanismos. Seria legal se ele também tivesse puzzles, marca registrada dos games baseados em Lego, mas tudo bem.

Com batalhas divertidas, ótimo visual e uma quantidade satisfatória de conteúdo (incluindo muitos objetivos secundários), Lego: Horizon Adventures é uma boa diversão – tanto para os jogadores mais casuais, ou crianças, quanto para quem busca um pouco mais de desafio.

Lego: Horizon Adventures está disponível nas lojas online do PlayStation 5, do Nintendo Switch e na Steam (PC) por R$ 299,90.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram