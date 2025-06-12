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Cultura

Conheça a insana “Corrida do Queijo”, que termina com hospitalizados todos os anos

O evento tradicional da Inglaterra reúne pessoas dispostas a descer uma ladeira extremamente íngreme por um queijo – e ninguém sabe como a celebração surgiu.

Por Bruno Carbinatto 12 jun 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
Fotografia dos participantes perseguindo o queijo na Cheese Rolling.
 (Raylipscombe/Getty Images)
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Todos os anos, uma multidão se reúne numa colina localizada em Gloucestershire, um condado no sudoeste da Inglaterra, para assistir ou participar de uma tradição centenária e nada segura: a corrida do queijo.

As regras são simples: você só precisa descer uma ladeira de quase 200 metros de comprimento o mais rápido possível atrás de um queijo de 3 kg. Com um detalhe de que a colina tem uma inclinação de 45º e o caminho vai estar cheio de pessoas, então as chances de tropeçar e sair rolando são bem altas. 

Vence quem chegar na linha de chegada primeiro (em teoria, se alguém pegar o queijo rolador antes do final do percurso, é eleito o ganhador, mas isso nunca acontece porque o laticínio tem um tempinho de vantagem na largada).

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O prêmio para o vencedor, e claro, é o próprio queijo corredor. O número de corridas por edição varia, mas, nos últimos anos, geralmente quatro competições acontecem no mesmo dia: três para homens e uma para mulheres. Os participantes precisam ter, no mínimo, 18 anos.

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A descida é tão íngreme que muitos desistem. Os que se aventuram não raramente terminam machucados. Na edição mais recente, ocorrida no final de maio de 2025, pelo menos duas pessoas foram hospitalizadas após se machucarem na descida, segundo a BBC. O youtuber alemão Tom Kopke foi o vencedor de uma das corridas masculinas pela segunda vez seguida.

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As autoridades locais não gostam nada do evento e já até cogitaram proibi-lo alegando ser perigoso demais, mas a tradição fala mais alto: embora não se saiba exatamente quando e por qual motivo o evento surgiu, há registros dele desde, pelo menos, 1826. Uma das hipóteses é que a competição seja uma releitura de algum ritual pagão da região.

https://www.instagram.com/reel/DKx8dh4yF-Z/

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Em 2023, a vencedora da corrida feminina foi a canadense Delaney Irving, que só descobriu sua vitória quando acordou no hospital: ela cruzou a linha de chegada desacordada.

O maior vencedor da história é o britânico Chris Anderson, que já levou o queijo para casa incríveis 23 vezes. Com um detalhe: ele disse que não gosta do queijo de Gloucester, usado na competição – só come cheddar.

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TAGS:
Corrida
Inglaterra
queijo
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