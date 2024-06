“Luigi’s Mansion 2 HD” ressuscita bom título da Nintendo

Luigi’s Mansion 2 (também conhecido como Luigi’s Mansion: Dark Moon) saiu para o console Nintendo 3DS, em 2013, e foi bem recebido pela crítica: alcançou 86 pontos no agregador de reviews Metacritic. Agora, está ganhando um remaster para o Switch, que será lançado nesta quinta (27). Ele não tem os efeitos tridimensionais do original, que explorava bem a tela autoestereoscópica do 3DS, mas compensa isso com gráficos refeitos, em alta definição.

Luigi atravessa uma mansão e outros cenários infestados por fantasmas, munido de um aspirador de pó – que você usa, a la Ghostbusters, para capturá-los. Mas, tirando as fases mais avançadas do game (e os chefes, bem elaborados), os fantasmas não chegam a representar grande desafio. O foco do game é outro: explorar os cenários e usar os elementos deles para acionar mecanismos e liberar passagens secretas, enquanto coleta moedas e outros itens.

É um ritmo mais cadenciado, que privilegia o raciocínio e os puzzles. Eles são inteligentes e têm um nível de dificuldade bem calibrado: o jogo realmente exige que você pense e use com criatividade os objetos que vai encontrando, mas nunca o deixa perdido/empacado (tendo que ir olhar a resposta no YouTube, por exemplo).

Além de capturar fantasmas, o aspirador de pó puxa elementos dos cenários, como cortinas e tapetes. E Luigi também possui uma lanterna com duas funções: luz normal (que você usa para assustar os fantasmas antes de prendê-los) e luz negra, que revela elementos ocultos dos cenários. O game aproveita bem essa combinação de recursos, que você precisa aplicar de formas cada vez mais elaboradas ao longo das fases.

Continua após a publicidade

Elas são bem grandes, cheias de detalhes escondidos, e chegam a levar meia hora cada uma. Embora os inimigos sejam relativamente fáceis de derrotar, se você morrer a fase recomeça do zero – o que, junto com o excelente level design -em linha com o que se espera da Nintendo-, cria uma atmosfera de suspense envolvente.

O jogo também tem bastante conteúdo (levei cerca de 27h para terminá-lo, sem fazer todos os objetivos secundários). Luigi’s Mansion 2 HD apresenta uma fórmula própria, original, e a executa bem. Uma ótima opção para o Switch.

Luigi’s Mansion 2 HD estará disponível a partir do dia 27, por R$ 299, na loja online do Nintendo Switch.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram