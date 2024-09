Microsoft lança nova versão do Windows – e volta atrás nos pontos mais polêmicos

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=vL5UfOUAtTA?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

A atualização, que se chama Windows 8.1, acaba de ser liberada para download. É uma versão de teste (preview), mas já com todos os recursos e novidades. A principal delas é que a Microsoft recuou. O Windows volta a ter o tradicional botão Iniciar, e também pode ser configurado para entrar direto na interface “clássica”. Ou seja: se você quiser, pode ignorar

a polêmica Modern UI e voltar a usar o seu computador do mesmo jeito de sempre, ou quase (veja no vídeo acima, a partir de 1:00).

O Windows 8 vem tendo a pior recepção desde o Windows Vista – em parte porque o mercado de PCs está em declínio, mas também pela rejeição ao novo sistema. Ao ceder, e permitir que cada usuário escolha como deseja usar o próprio computador, a Microsoft tomou uma decisão acertada – e, acima de tudo, pragmática.