Jogos têm efeitos gráficos convincentes, um passo à frente da atual geração de consoles; shooter chinês e Assassin’s Creed viking são destaques

Hoje, numa apresentação pela internet, a Microsoft mostrou 13 games que serão lançados para seu próximo console, o Xbox Series X. Todos são third-parties, ou seja, foram desenvolvidos por estúdios independentes (os jogos da própria Microsoft vêm na próxima apresentação). Ao assistir aos vídeos, abaixo, preste atenção ao seguinte: a diferença entre gameplay, ou seja, cenas reais dos jogos, e cutscenes – os “filminhos” que conectam momentos ou fases dos games, e que não indicam a real capacidade gráfica de nenhum console (pois podem ser pré-renderizados). Vamos lá:

Bright Memory Infinite. Um shooter desenvolvido pelo estúdio chinês FYQD, com gráficos bastante impressionantes (repare nos efeitos de luz e chuva). Aparentemente, o clipe é gameplay puro, sem cenas pré-renderizadas. Uma demo convincente da próxima geração. Ótimo começo.

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Dirt 5. Novo game de corrida da inglesa Codemasters. O vídeo é um trailer, com muitas cenas de replays e animações. Mas, prestando atenção, dá para ver um pouco da gameplay propriamente dita – com boa quantidade de detalhes gráficos (repare na lama do chão).

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Scorn. É apenas um trailer, muito bonito. Não mostra nada do jogo em si (um game de terror claramente inspirado em Alien), então não dá para opinar muito.

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Chorus – Rise as One. Mesma coisa do game anterior: só mostraram o trailer, possivelmente porque o jogo ainda está cru (o lançamento é em 2021). Um game de combate espacial, tema sempre interessante.

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Vampire: Bloodlines 2. Um jogo de “mundo aberto” com vampiros. Repare nos efeitos de luz e no grau de detalhamento da cidade (o começo do trailer, que lembra Joker, é legal também).

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The Ascent. Jogo de tiro isométrico com gráficos bem impressionantes (repare no nível de detalhes dos cenários). Porém, no vídeo é possível notar alguns momentos de slowdown. Como o game ainda é beta, isso poderá ser corrigido.

Second Extinction. Shooter pós-apocalíptico em que os dinossauros voltam a dominar a Terra. Gráficos espetaculares – os melhores, junto com Bright Memory Infinite, de toda a apresentação. Desenvolvido pelo estúdio sueco Systemic Reaction.

Yakuza – Like a Dragon. Novo game da franquia da Sega, baseado na máfia japonesa.

Assassin’s Creed Valhalla. O esperadíssimo blockbuster da Ubisoft, em que você assume o papel de viking. O visual é incrível, parece uma superprodução de Hollywood, mas são só cutscenes (filminhos). É preciso esperar para ver a gameplay propriamente dita.

Por enquanto é isso. Também foram mostrados alguns outros títulos, como Call of the Sea, The Medium e Madden 21, mas sem gameplay (só trailers, que você pode ver aqui). Vale notar que 9 dos 13 jogos apresentados serão lançados também para o Xbox One, no sistema Smart Delivery – os games incluem upgrade gratuito para suas versões do Series X.