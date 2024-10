Microsoft mostra versão holográfica do Windows. Veja o vídeo

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=aThCr0PsyuA?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

O Windows Holographic é uma combinação de software e hardware -no caso, um óculos que sobrepõe imagens, em tempo real, às coisas que você está vendo. Além de mostrar o aparelho em si, cujo lançamento foi vagamente prometido para um futuro próximo (a Microsoft falou em lançá-lo “neste ciclo do Windows”, o que em tese significa 3 a 5 anos), a empresa mostrou um vídeo para ilustrar como ele poderá funcionar. É um mock-up, ou seja, um desenho animado. Não é uma representação real do produto. Mas é impressionante. Veja.